De drie opeenvolgende dagen van stemmingen in het Britse parlement leveren May tenminste een beetje duidelijkheid over haar agenda op. Ze moet de Europese leiders volgende week om uitstel voor de Brexit vragen. Maar de mist blijft hangen.

De stemming van donderdag was op dat vlak tekenend voor de vaagheid van de hele situatie. Het parlement besliste dat er uitstel moet gevraagd worden. Maar nog niet hoeveel uitstel. Dat gebeurt pas volgende woensdag. En dan nog is niet zeker of dat uitstel er komt.

Balans van de week

Dus waar staat May nu eigenlijk? Dinsdag werd haar ‘heronderhandelde’ deal van tafel geveegd. Ontegensprekelijk een tegenvaller. Maar woensdag leken de parlementsleden koudwatervrees te krijgen: een no-deal mag er evenmin komen, zo luidde het resultaat van de stemming. Dat was dan weer een kleine opsteker, want May wil dat scenario ook vermijden, al moet ze daarvoor meer tijd kopen.

Dat vandaag dan voor dat uitstel is gestemd, lijkt gezien de stemming van woensdag logisch, maar niemand die nog zijn hand in het vuur wou steken voor ‘logische’ stappen in de Brexit. Al bij al: na de opdoffer van dinsdag heeft May weer een sprankeltje hoop: ze is tenminste nog niet zeker van een door haar verfoeide ‘harde’ Brexit.

Hoe lang?

Dus wordt volgende week opnieuw een cruciale week. Woensdag zal duidelijk worden hoeveel uitstel May moet vragen. Daarvoor moet ze in eigen land eerst nogmaals de met de EU gemaakte deal ter stemming voorleggen. Dezelfde deal die eerder al twee keer is afgewezen dus. Maar May kan niet anders: alleen als die deal wordt aangenomen is een ‘kort’ uitstel haalbaar. Dus als het Lagerhuis nu toch overstag gaat, dan zou ze uitstel tot bijvoorbeeld eind juni kunnen vragen. Dat scenario geniet uiteraard haar voorkeur.

In het andere geval, als de deal dus zoals te verwachten opnieuw wordt afgeschoten, zal ze wellicht nog veel meer tijd vragen, om een hele nieuwe deal te kunnen onderhandelen. Vraag is of haar positie nog sterk genoeg is om dan zelf ook die onderhandelingen te voeren.

Europese leiders

Wat de uitkomst ook is, lang of kort uitstel, May moet volgende vrijdag op een Europese top zelf toestemming vragen voor het uitstel. Signalen vanuit de diplomatieke wereld suggereren al langer dat dit uitstel er mogelijk komt, maar ook dat is weer geen certitude. De Britten zullen immers moeten aantonen dat het uitstel ook voor Europa nut heeft. Voor May wordt de bijeenkomst dus geen ontspannend theekransje.

De verschillende Europese leiders beschikken over een vetorecht. Maar of één van hen dat zal willen of durven gebruiken, is ook verre van zeker. Niemand wil er verantwoordelijk voor zijn dat de Britten ‘hard’ uit de EU worden geduwd.

Tweede referendum

Een ander zwaard van Damocles blijft nog even boven het hoofd van May hangen. Een amendement dat om een tweede referendum vroeg werd donderdag weliswaar weggestemd, maar die optie is zeker niet definitief van de baan. Dat de motie niet is goedgekeurd is voor een groot te danken aan het feit dat veel voorstanders het nog te vroeg vinden om opnieuw naar de kiezer te trekken. Dus ook dat scenario, waar May fel tegenstander van is, kan bij uitstel van de Brexit alsnog weer opdoemen.