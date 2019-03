Borlée-broertjes hebben “constructief” onderhoud met Franstalige minister van Sport: expertisepool voor topsporters

Rachid Madrane (PS) stelt voor om binnen de Franse Gemeenschap een expertisepool voor topsporters op te richten. Dat zei de Franstalige minister van Sport donderdag na een vergadering met enkele Franstalige atleten, onder wie Kevin, Jonathan en Dylan Borlée. Die konden zich vinden in het voorstel van Madrane.

Twaalf topatleten, onder wie de broers Borlée, Cynthia Bolingo en Nafi Thiam, verenigden zich onder de noemer ‘AthlePro’. De bedoeling van die structuur is om meer gehoord te worden over het beleid van de Franstalige atletiekbond (LBFA), waarop de afgelopen weken veel kritiek kwam. Eerst was er de truitjeskwestie in aanloop naar het EK in Glasgow, daarna de open oorlog tussen de LBFA en Jacques Borlée.

LEES OOK. Twaalf Franstalige topatleten, onder wie Thiam en Borlées, starten ‘AthlePro’ om meer inspraak te krijgen in beleid

Donderdagnamiddag stond daarover een “constructief” onderhoud gepland met de Franstalige minister van Sport. Madrane is overtuigd dat er meer rekening moet gehouden worden met de mening van topsporters in het beleid van sportfederaties. Daarom stelt hij voor om binnen de Franstalige Gemeenschap een expertenpool op te richten voor topsporters, ter ondersteuning van de verschillende federaties. Die expertenpool moet uit drie commissies bestaan. “Een eerste voor de 70 atleten onder topsportcontract, een tweede voor de trainers van topsporters en een derde voor de makelaars van topsporters”, legt Madrane uit. “Die commissies kunnen dan debateren over belangrijke thema’s, zoals portretrechten, premies, sponsoring of juridische aspecten.”

Niet alleen de atleten, trainers en agenten zouden in de commissies zetelen. Ook vertegenwoordigers van de atletiekfederatie, de overheid, het BOIC en het paralympisch comité, alsook nationale en internationale experten moeten volgens Madrane een zitje aan tafel krijgen. Vrijdag staat er nog een onderhoud tussen Madrane en de directie van de Franstalige atletiekbond op het programma.

Kevin Borlée, medestichter van AthlePro, kan zich vinden in het voorstel van Madrane. “Zodra een gesprekspartner rechtstreeks betrokken geraakt, profiteert de hele sport daarvan. Prof- en amateursporters gaan hand in hand. Zo’n expertenpool zou iedereen naar een hoger niveau tillen”, aldus Borlée.

“Met AthlePro wilden we ons verenigen op een platform zodat we mee konden beslissen. We willen onze sportwereld professionaliseren en problemen zoals in Glasgow vermijden. Wij willen bijvoorbeeld zeggenschap over wie de atleten vertegenwoordigt in de atletencommissie. Sommigen problemen zijn dezelfde voor alle atleten. Daar moeten we gelijke grond vinden. Het basisidee is om stappen voorwaarts te zetten.”