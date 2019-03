Kwiatkowski laat zich in Parijs-Nice niet opjagen door ploegmaat Bernal, integendeel: “Er kan nog vanalles gebeuren”

Michal Kwiatkowski (Sky) reed donderdag in de tijdrit van Parijs-Nice naar een derde plaats, op 11 seconden van winnaar Simon Yates, en loopt in het klassement nog wat verder uit op zijn belangrijkste concurrenten. Zijn dichtste concurrent is zelfs een ploegmaat, maar de Pool laat zich niet van de wijs brengen: “De leiderstrui is het belangrijkste in deze fase van de rittenkoers”, gaf hij na afloop mee.

Kwiatkowski hoorde bij de favorieten voor de zege in de proef tegen de klok, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een derde stek. “Natuurlijk zou een zege fijn geweest zijn, maar ik reed in de eerste plaats om mijn leiderstrui te verdedigen en dat is me goed gelukt. Ik blijf ook na vandaag nog leider en win tijd op mijn rivalen”, liet hij optekenen door ASO. “Simon was gewoon ook heel sterk vandaag, daar viel weinig tegen te beginnen.”

Met vrijdag een overgangsrit wacht in het weekend een belangrijke finale. Zaterdag finisht de rit op de Col de Turini. “Ik heb nu een mooie voorsprong en mijn ploegmaat Bernal staat knap tweede (op 19 seconden), maar de buit is nog lang niet binnen. Er kan nog vanalles gebeuren komend weekend.”

Luis Leon Sanchez staat derde, op 28 seconden van de Pool die graag zijn eerste eindzege in Parijs-Nice wil pakken na eindwinst vorig jaar in Tirreno-Adriatico.

Simon Yates ziet harde werk beloond met eerste tijdritwinst

De broers Yates beleefden een heuglijke dag in de koers. Simon pakte in Parijs-Nice zijn eerste tijdritzege ooit, tweelingbroer Adam nam de leiderstrui over van ploegmaat Michael Hepburn in Tirreno-Adriatico. “Ik had deze zege niet verwacht”, zei de renner van Mitchelton-Scott na zijn overwinning in de Koers naar de Zon.

Yates keek na de waaierritten van de eerste dagen al tegen een achterstand aan van 18:28 en kon een klassement op zijn buik schrijven. Dus moest hij na zijn tweede plaats eind vorig jaar het geweer van schouder veranderen, al had hij niet verwacht dat hij de tijdrit op zijn naam zou brengen.

“Ik voelde me heel goed voor de tijdrit, ben voluit gegaan, maar ik dacht dat het parcours niet meteen spek voor mijn bek was, meer voor de echte specialisten. Uiteindelijk win ik wel op deze omloop en daar ben ik heel blij mee, want dit is mijn eerste zege ooit in een chrono, een discipline waar ik de voorbije jaren hard op heb gewerkt.”

Yates brengt zijn totaal nu op drie ritzeges in Parijs-Nice, na eerdere overwinningen in 2017 en 2018. “Of ik nog honger heb? We zullen zien. Ik maak me geen illusies voor het klassement, dat is volledig om zeep, maar ik ga zeker nog eens alles geven in die slotritten”, aldus de winnaar van de Vuelta van 2018.

Het is voor Yates zijn tweede zege van het seizoen na ook een ritzege in de Ruta del Sol.