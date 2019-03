Dopingregels aangescherpt voor minderjarigen

De Vlaamse dopingregels worden strenger voor minderjarigen. Een doktersattest zal niet meer volstaan om een afwijking te krijgen van de dopingregels.

Het antidopingdecreet die de regeling aanpast is donderdag goedgekeurd in de commissie Sport van het Vlaams Parlement.

Als een meerderjarige sporter een positieve dopingtest aflegt, maar een medische reden heeft om het product te gebruiken, kan hij een afwijking vragen bij antidopingagentschap NADO. Dat stelt een commissie van onafhankelijke artsen samen, voor een toetsing aan de internationale standaarden. De commissie kan vervolgens een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) afleveren.

Voor minderjarigen die niet deelnemen aan wedstrijden op internationaal niveau geldt een uitzondering. Voor hen volstaat het om bij een positieve dopingcontrole een doktersattest voor te leggen dat de behandeling dekt.

‘Deze uitzondering is niet langer verantwoord in de strijd voor een eerlijke sport’, zegt Herman Wynants (N-VA). Vlaanderen is volgens hem de enige regio die een dergelijke uitzondering toekent, dus wordt er ingegrepen in het decreet. De Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak wordt verplicht voor iedereen.

Er wordt ook een tweede wijziging doorgevoerd aan het decreet, om de term ‘controlearts’ te vervangen door ‘dopingcontroleur’. ‘Er wordt gevraagd om steeds vaker en meer gericht dopingcontroles te doen. Dat wil ook zeggen dat er meer mensen nodig zijn om de controles te kunnen uitvoeren. Daarom is het begrip arts te beperkend’, zegt Lionel Bajart van Open VLD.

De aanpassingen moeten nog worden goedgekeurd in de plenaire vergadering.