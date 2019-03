Eén dag voor wereldactiedag wordt Greta Thunberg genomineerd voor Nobelprijs

Greta Thunberg is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat maakte het organiserende comité bekend, één dag voor wereldwijd een stakingsdag voor het klimaat gehouden wordt.

De 16-jarige Zweedse is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

'We hebben Greta Thunberg genomineerd omdat de klimaatverandering, als deze niet wordt gestopt, de belangrijkste oorzaak kan zijn van toekomstige oorlogen en conflicten', aldus het Noorse parlementslid Freddy André Øvstegård, een van de voordragers. 'De massale beweging die Greta in gang heeft gezet, is een zeer belangrijke bijdrage voor de vrede', verklaarde hij aan de Noorse krant VG.

Thunberg, die ook al toespraken gaf voor wereldleiders op de VN-klimaattop in 2018 en in Davos in januari van dit jaar, zegt vereerd te zijn. ‘Ik ben enorm dankbaar voor deze nominatie’, schrijft ze op Twitter. ‘Morgen houden we een schoolstaking voor onze toekomst. En we gaan dat blijven doen zolang dat nodig is.’

Naast Greta Thunberg werden nog ongeveer 300 mensen genomineerd voor de prijs: 223 individuen en 78 organisaties, volgens The Guardian. Ook Donald Trump beweert genomineerd te zijn door de Japanse premier Shinzo Abe. Dat zei hij op een persconferentie in februari. De nominaties voor de prijs die in oktober wordt uitgereikt, werden in februari afgesloten.

Thunberg begon in augustus in haar eentje een protestactie in thuisland Zweden. Ze hoopte op die manier de politici te overtuigen om werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Daarmee inspireerde ze overal ter wereld jongeren. Ook in ons land zijn al tien donderdagen na elkaar ‘klimaatspijbelaars’ op straat gekomen.

Morgen is het actiedag

Morgen wordt dan de ‘wereldwijde staking voor het klimaat’ gehouden met tal van lokale acties.

Die actie vindt plaats in meer dan 90 landen. In ons land zijn er in de voormiddag vooral lokale acties, in de namiddag volgt in Brussel een grote betoging. Hoeveel deelnemers er zullen zijn, kunnen de organisatoren niet inschatten.

De vakbonden hebben geen officiële stakingsaanzeggingen ingediend voor morgen. Toch zeggen de organisatoren dat ze ‘de steun van de werkende man en vrouw’ voelen. ‘Er zijn verschillende vakbondscentrales die wel degelijk stakingsbescherming geven indien werknemers loonverlies lijden door naar de betoging te gaan. Het is wel nieuw en historisch dat de vakbonden op een weekdag op straat komen voor het klimaat’, weet Wies Descheemaeker van Workers for Climate.