'Het is met staatshervormingen zoals met Star Wars-films: er komen er altijd nieuwe.'

En plots is het er weer. Het vooruitzicht op een staatshervorming. Nóg maar eens een staatshervorming. Want dat zou dan de zevende worden, in goed 50 jaar. Waarom hervormen politici ons land toch zo graag?

Columnist en senior writer Guy Tegenbos van De Standaard maakte alle zes de voorgaande staatshervormingen mee. Bij de eerste – in 1970 – was hij nog student. De vijf hervormingen nadien versloeg hij als journalist. Welke inzichten heeft hem dat bijgebracht? Hij vertelt - over onder meer het tandpasta-principe - aan Chef Politiek Jan-Frederik Abbeloos. Een ding lijkt zeker. Als de zevende staatshervorming er komt, zoals de CD&V graag zou willen, wordt het niet de laatste. ‘Het is met staatshervormingen zoals met de films van Star Wars: er komen er altijd nieuwe.’

Credits

Stem Alexander Lippeveld | Journalisten Jan-Frederik Abbeloos en Guy Tegenbos | Montage Alexander Lippeveld | Audioproductie Brecht Plasschaert | Redactie Wouter Van Driessche | Eindredactie Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Wie trekt er aan de touwtjes, voor en achter de schermen? In De MachtWacht, op vrijdag, analyseert Chef Politiek Jan-Frederik Abbeloos met een gast de week die was. En de machten en krachten die daarin aan het werk waren.