Greg Van Avermaet verwijt zichzelf niets na verlies in Tirreno-Adriatico, maar: “Zuur om weer tweede te worden”

Greg Van Avermaet reed de perfecte finale in de tweede rit van de Tirreno-Adriatico, maar moest de overwinning in de laatste tientallen meters aan de Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck- Quick Step) laten. “Ik heb mezelf niets te verwijten.”

Op de slotklim van de tweede etappe van de Tirreno-Adriatico regende het aanvallen, maar Van Avermaet bleef rustig. “Ik zat echt goed. Dit was ook een goeie arrivé voor mij. Iedereen zat met volle benen en dan probeerde ik aan te zetten. Toen Alaphilippe over me kwam schakelde ik een tandje hoger maar dat was meer uit wanhoop omdat ik hem zal wegrijden, maar dat hielp totaal niet.”

“Wat het verschil is met Alaphilippe? Hij is op dit moment gewoon net iets sterker. Tijdens de Strade Bianche was hij ook al super. Toen ik mijn sprint van ver inzette, verraste ik hem even. Maar hij was gewoon sneller. Aan het eind kwam ik nog wat dichter, maar het kalf was al verdronken.”

De vorm zit dus goed bij Greg, toch is hij teleurgesteld: “Het is zuur dat het opnieuw een tweede plek is, maar ik kan mezelf niets verwijten. Dat er iemand sterker en sneller is op dat moment is gewoon spijtig.”

A super intense last 450m for @GregVanAvermaet (@CCCProTeam) on Stage 2 of @TirrenAdriatico en route to second place:

Time: 40”

Speed: 41.9km/h

Max speed: 47.4km/h

Power: 715W

Power-to-weight: 9.66W/kg

Max power: 1110W#FeeltheBurn pic.twitter.com/293ht4cT3y — Velon CC (@VelonCC) 14 maart 2019

Tiesj Benoot (4de) houdt goed gevoel over aan de rit

“Ik kwam vanuit achtste positie denk ik, dus als ik bij de sprint in de goeie positie had gezeten, dan kon ik top drie eindigen”, zegt Benoot. “Mijn knie is ook goed aan het genezen. De wonde is nog steeds diep en het bloedt nog steeds, maar ik heb er geen last van en ik kan ermee fietsen. Ik voel me goed en had er ook niet veel meer van verwacht vandaag. ”