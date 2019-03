Voetbalbond heeft dossier ‘Operatie Schone Handen’ gekregen

Het federaal parket heeft een kopie van het luik ‘matchfixing’ in het gerechtelijk onderzoek ‘Schone Handen’ overhandigd aan het bondsparket van de Belgische voetbalbond KBVB. Dat bevestigt het federaal parket. Daardoor kan de bond ook zelf bepalen of er strafmaatregelen tegen de ploegen nodig zijn. Vooral voor KV Mechelen ziet het er slecht uit.

Het doorspelen van het dossier is gebeurd op schriftelijk verzoek van de onderzoekscoördinator competitievervalsing van het bondsparket en na goedkeuring door de onderzoeksrechter en het federaal parket. De toelating tot inzage en afschrift is beperkt tot een lijst van 35 stukken die relevant zijn en waarvan de vrijgave de belangen van het strafonderzoek niet in het gedrang brengt.

Het luik over de matchfixing dreigt vooral bij KV Mechelen en Waasland-Beveren voor problemen te gaan zorgen. KV Mechelen wordt ervan verdacht vorig seizoen spelers van Waasland-Beveren te hebben omgekocht, in een vergeefse poging het behoud in eerste klasse te verzekeren. Ook de telefoontaps die in dat kader zijn gebeurd worden nu doorgespeeld aan de voetbalbond. In het slechtste geval riskeert daarom de degradatie. Een mogelijke promotie naar eerste klasse zou er dan ook niet komen.

Wilrijk Beerschot

Francis Vrancken, preses van Beerschot Wilrijk stelde dat zijn team sowieso in plaats van KV Mechelen promoveert naar eerste klasse. 'Onze advocaat zit heel dicht op het dossier en volgens hem kan het niet zijn dat KV Mechelen straks niet degradeert naar de eerste amateurklasse. De elementen in het dossier laten daar geen twijfel over bestaan', zei hij vanmorgen. KV Mechelen zegt echter dat er 'geen nieuwe informatie' in het dossier is.

Veljkovic

Het grootschalige onderzoek naar witwaspraktijken, fiscale fraude en wedstrijdvervalsing kwam in oktober naar buiten. Eén van de spilfiguren is Dejan Veljkovic, die als spijtoptanten tientallen uren lang werd verhoord. Veljkovic zou mogelijk zelf ook rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het omkopen van Waasland-Beveren. Zo praatte hij trainer Peter Maes aan de galg: die kreeg bijna een half miljoen euro in het zwart uitbetaald.