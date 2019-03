Trump verwijt May zijn Brexit-tips niet gevolgd te hebben

De Amerikaanse president Donald Trump zegt zich erover te verbazen ‘hoe slecht’ de onderhandelingen over de Brexit zijn verlopen. Hij merkte daarbij terloops op dat de Britse premier Theresa May zijn advies heeft genegeerd.

Trump deed zijn uitspraken kort voor aanvang van een ontmoeting met de Ierse premier Leo Varadkar. Trump zei zich niet te willen uitspreken over de Brexit, maar kon het blijkbaar toch niet laten om vernietigend uit te halen naar de rol van May.

De Amerikaanse president gaf aan dat hij nog steeds hoopt dat de onderhandelingen tot een goed einde komen, ook al verlopen ze niet goed. Hij leek de schuld daarvoor bij de aanpak van May te leggen. ‘Ik heb de premier mijn advies gegeven over hoe te onderhandelen. Ze heeft daar niet naar geluisterd, en dat is goed, maar het had anders onderhandeld kunnen worden.' Waaruit zijn concreet advies bestond, zei hij niet.

Volgens Trump, zelf een voorstander van de brexit, zal enig uitstel nu noodzakelijk zijn. Zodra de Britten de EU hebben verlaten wil Trump een nieuw handelsakkoord met hen sluiten, zei hij wel. Tot een tweede referendum ziet hij het niet komen: dat zou ‘oneerlijk’ zijn, klonk het nog.