Deze zomer starten de werken om de oude Citroëngarage in Brussel te transformeren tot een nieuw museum voor hedendaagse kunst. Het Belgische NoaArchitecten won samen met het Britse Sergison Bates en het Zwitserse EM2N de ontwerpwedstrijd, en stelde donderdag de afgewerkte plannen voor. Daarin is onder meer plaats voorzien voor een bibliotheek, restaurant, bars en auditoria. De iconische showroom aan het IJzerplein wordt in haar oorspronkelijke staat hersteld. ‘Het wordt opnieuw de 21 meter hoge kathedraal van metaal, glas en licht, zoals bedacht en uitgevoerd door André Citroën’, aldus Stichting Kanal.