Julian Alaphilippe geeft Greg Van Avermaet het nakijken in de Tirreno-Adriatico en zet de zegeteller van Deceuninck- Quick Step op 16

De verhoopte Belgische zege in het Italiaanse Pomerance is er niet gekomen. Julian Alaphilippe won donderdag de tweede rit in de Tirreno-Adriatico: hij haalde het na een venijnige slotklim in een sprint met een elitegroep voor Greg Van Avermaet. Voor de Fransman is het al de vijfde zege van het seizoen, voor zijn ploeg Deceuninck-Quick Step is het al nummer 16...

Het peloton kende de aankomst van vandaag en dat zorgde voor veel enthousiasme bij de punchers. De Belgen waren het er gisteren over eens: “Te lastig voor de pure sprinters, te makkelijk voor de echte klimmers.” Maar ook: “Gevaarlijk en met veel kans op valpartijen.” De renners waren dus gewaarschuwd, want in de laatste kilometers kregen ze vlakke stukken voor de wielen geschoven afgewisseld met hellingen tot 16%.

Maar daarvoor moesten eerst nog een kleine 190 kilometer overbrugd worden en zoals wel vaker het geval is werden die kilometers gekleurd door een vroege vlucht van vijf renners. Onder andere Lotto-Soudal (met Tim Wellens en Tiesj Benoot) en Team Sky beperkten de voorsprong tot ruim vier minuten. Maar het was pas onder impuls van een bijzonder sterke Yves Lampaert en Deceuninck - Quick Step dat de vluchters uiteindelijk op 13 kilometer van de eindmeet gegrepen werden. Sagan was intussen op achtervolgen aangewezen: hij reed lek en mocht zijn kansen in de finale meteen opbergen.

Knechtende leider

De naderende slotklim zorgde voor nervositeit in het peloton. Greg van Avermaet, Lutsenko, Yates, Benoot,… iedereen wilde de perfecte uitgangspositie om voor de overwinning te strijden. Mitchelton-Scott had dankzij de winst gisteren in de ploegentijdrit de leiderstrui in haar rangen maar Hepburn kende zijn plek en knechtte de hele dag voor kopman Adam Yates. Toen Mitchelton in de finale nog eens doortrok parkeerde Hepburn.

De slotklim inspireerde. Eerst trok Oss ten strijde, maar hij waaide vanzelf terug. Daarna probeerde Asgreen, met in zijn zog Fuglsang en Lutsenko. Tevergeefs, maar het peloton scheurde. Roglic, Lutsenko, Clarke, Laurens De Plus (in dienst van kopman Roglic) en Julian Alaphilippe konden volgen en even later maakten ook Stybar en Dumoulin de aansluiting vooraan. De voorsprong van dit elitegroepje bleef echter beperkt en in de laatste kilometer kwam alles nog samen. Maar de sterksten zaten toen al vooraan.

Aanval Van Avermaet wordt gepareerd

Van Avermaet ging uiteindelijk als eerste van ver aan maar Julian Alaphilippe pareerde de aanval van onze landgenoot. De Fransman toonde zijn supervorm en zette na de Strade Bianche van afgelopen zaterdag nu ook de tweede rit van de Tirreno op achter zijn naam. van Avermaet strandde op de tweede plek, Benoot werd vierde en Wellens tiende.

??????????@alafpolak continues his fine form with a superb victory in stage two of #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/zTOCQXCKSM — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 maart 2019

Eerder won Alaphilippe ook al twee ritten in de Ronde van San Juan en eentje in de Ronde van Colombia. Voor Deceuninck - Quick Step is dit de zestiende zege van het seizoen.

Adam Yates werd vijfde en neemt morgen de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Hepburn. Ploegmaat Brent Bookwalter staat na de ploegentijdrit tweede met dezelfde tijd.

Uitslag:

1. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 4u48:09 (gem. 40.603855km/u)

2. Greg Van Avermaet (Bel/CPT) z.t.

3. Alberto Bettiol (Ita/EF1)

4. Tiesj Benoot (Bel/LTS)

5. Adam Yates (GBr/MTS)

6. Valerio Conti (Ita/UAD)

7. Primoz Roglic (Sln/TJV)

8. Wout Poels (Ned/SKY)

9. Jakob Fuglsang (Den/AST)

10. Tim Wellens (Bel/LTS)

Stand:

1. Adam Yates (GBr/MTS) de 216.5km in 5u10:34 (gem. 41.826767km/u)

2. Brent Bookwalter (VSt/MTS) op 0:00

3. Primoz Roglic (Sln/TJV) 0:07

4. Laurens De Plus (Bel/TJV) 0:07

5. Soren Kragh (Den/SUN) 0:22

6. Tom Dumoulin (Ned/SUN) 0:22

7. Sam Oomen (Ned/SUN) 0:22

8. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 0:27

9. Kasper Asgreen (Den/DQT) 0:37

10. Wout Poels (Ned/SKY) 0:47