Het is de nieuwste trend in Washington: reclame die bedoeld is om een publiek van één persoon te overtuigen. Namelijk Donald Trump. Hoe doe je dat?

De job van lobbyisten in Washington (en elders) is om politieke beslissingen te beïnvloeden in het voordeel van hun opdrachtgever. Je gaat daarvoor zo veel mogelijk betrokkenen informeren over jouw versie van de feiten, al dan niet bij een lekker dinertje. Maar wat als alle belangrijke beslissingen worden genomen door één persoon, die vooral uitgaat van zijn eigen buikgevoel? Tja, dan moet je het anders aanpakken. En volgens het tijdschrift Washingtonian is dat aan het gebeuren.

Foto: afp

De nieuwe benadering? Je boodschap verpakken in een advertentie die Donald Trump - en alléén Donald Trump - te zien krijgt wanneer hij Twitter gebruikt. Eén van de specialisten in deze aanpak zou het lobbybedrijf S-3 Public Affairs zijn. Ze gebruiken daarbij onder meer de techniek van ‘geofencing’: je advertentie alleen vertonen op een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld: het Witte Huis, de New Yorkse Trump-toren of zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago.

Zo maakte de Amerikaanse toerisme-industrie zich zorgen over de negatieve invloed die Trumps uitspraken over vreemdelingen kunnen hebben op de populariteit van het land als reisbestemming. Zij klopten aan bij S-3 om Trump te bestoken met berichten op Twitter die alleen hij en een klein kringetje mensen rond hem te zien zouden krijgen. S-3 zou ook Facebook en Youtube hebben gebruikt.

Een andere lobbygroep beweert advertenties te kunnen sturen naar het huis van Jared Kushner en Ivanka Trump.

Doelgroep selecteren

Een advertentie sturen die maar bij één persoon terechtkomt, kan dat? ‘Ik geloof het niet’, zegt Bart De Waele, oprichter van digitaal communicatiebureau Wijs. ‘Geen enkel medium laat toe dat je mensen persoonlijk gaat targeten’. Je kunt bij Google, Facebook en Twitter wel adverteren naar specifieke doelgroepen. Als je de juiste criteria combineert (binnen 1 kilometer van het Witte Huis, ouder dan 70, geïnteresseerd in het bouwen van muren) zou je bij Facebook in theorie het publiek kunnen reduceren tot een handvol mensen. ‘Maar Google en Facebook doen er alles aan om dit te beletten’, zegt De Waele. Eenmaal de doelgroep te klein wordt - minder dan pakweg 1.000 personen, volgens De Waele - weigert het advertentiesysteem dienst.

De Waele suggereert wel een omweg om tot een gelijkaardig resultaat te komen: als je één keer de computer of smartphone van Trump kunt detecteren op je eigen website, zou je die kunnen markeren met een cookie. Vervolgens zou je Trump op Facebook en elders kunnen herkennen, en hem een aangepaste advertentie tonen, op dezelfde manier dat een schoen die je één keer bekijkt op Zalando, je overal achtervolgt. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd. ‘Maar het zal je wel veel geld kosten’, meent De Waele.

Klanten van fictief bedrijf

Volgens digitaal strateeg Koen Verbrugge moet het mogelijk zijn om de controles van Facebook of Twitter te omzeilen, ook al worden die steeds beter. ‘Maar hoe kleiner de doelgroep, hoe moeilijker het wordt’. Een mogelijke aanpak zou kunnen zijn dat je Trump toevoegt aan een lijst van ‘klanten’ van je fictieve bedrijf, en die klantenlijst dan koppelt aan Facebook. Zo’n koppeling gebeurt meestal op basis van een telefoonnummer of emailadres, dat je dus wel moet bezitten. Vervolgens kan Facebook de advertentie dan tonen aan al je ‘klanten’ op het moment dat ze Facebook bezoeken.

Dus: het zou niet mogen kunnen, maar met voldoende geld en moeite kun je waarschijnlijk toch adverteren naar een publiek van een handvol mensen op Twitter, Facebook of Youtube.

Persoonlijke tv-spotjes

Een andere manier waarop lobbyisten proberen om Trump te bereiken, is simpeler maar nog stukken prijziger: een reclamespotje vertonen tijdens het favoriete tv-programma van de president, Fox & friends, de ochtendshow van Fox News. De komiek John Oliver gebruikte die techniek al herhaaldelijk: hij maakte spotjes waarin hij Trump persoonlijk aanspreekt. Alle andere kijkers in Washington kregen die dan ook te zien, natuurlijk – maar die kosten moet je erbij nemen.

Maar hoe bekom je dat Trump die advertentie ook echt bekijkt en de inhoud ervan ter harte neemt? Het beste middel daartoe zou zijn om in je advertentie iets te zetten waar Trump graag naar kijkt, namelijk: zichzelf. Bijvoorbeeld: je gebruikt het beeld van Trump die in Davos, eerder dit jaar, zegt dat Amerika ‘open for business’ is. En daar koppel je dan je eigen boodschap aan, ten voordele van een bepaalde industrietak. S-3 zou dat ook al eens hebben geprobeerd.

Het is voor deze aanpak ook belangrijk om te weten waar Trump op elk moment van de dag zit, al steekt het in dit geval niet op een paar kilometer. Advertenties op de Amerikaanse kabelzenders zijn meestal regionaal, dus in Mar-a-Lago kijkt Trump naar een ander reclameblok dan in Washington.

Gigantische geldverspilling

Reclame met een publiek van één persoon, het is dus niet onmogelijk. Maar werkt het ook? Eén consultant die Washingtonian raadpleegde, noemt het allemaal ‘een gigantische geldverspilling’ en een blijk van kuddegedrag in Washington. Maar de vertegenwoordigers van de toerisme-industrie werden in september vorig jaar toch uitgenodigd voor een gesprek met Trump, zijn dochter Ivanka en zijn economisch adviseur. Ze mochten er hun grieven op tafel leggen. Zonder de advertenties die S-3 in de Twitterfeed van de president dropte, was dat niet gebeurd, geloven ze zelf. En dat mag dan best wel wat kosten.