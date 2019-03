Simon Yates wint verrassend de tijdrit in Parijs-Nice, Michal Kwiatkowski blijft leider met ploegmaat net achter zich

Simon Yates (Mitchelton-Scott) heeft verrassend de tijdrit van 25,5 kilometer in Parijs-Nice gewonnen. Michal Kwiatkowski (Team Sky) werd in Barbentane derde en blijft ook na de vijfde etappe leider.

Simon Yates, laureaat van de laatste Vuelta, klokte af in 30:26 (gem. 50,27 km/u) en was daarmee zeven seconden sneller dan de Duitser Nils Politt (Katusha Alpecin). Kwiatkowski tekende voor de derde tijd, op elf seconden van Yates. Dylan Teuns (Bahrain Merida) werd achttiende en eerste Belg op 57 seconden.

In het algemene klassement heeft Kwiatkowski 19 seconden voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal (Sky). De Spanjaard Luis Leon Sanchez (Astana) staat derde op 28 seconden. Teuns is vijftiende op 1:56.

Morgen/vrijdag leggen de renners in de zesde etappe 176,5 km af tussen Peynier en Brignoles. Onderweg moeten de renners over drie beklimmingen maar de finale is vlak.

Uitslag:

1. Simon Yates (GBr/MTS) in 30:26 (gem. 50,27 km/u)

2. Nils Politt (Dui/TKA) op 0:07

3. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) 0:11

4. Tejay van Garderen (VSt/EF1) 0:15

5. Daniel Martinez (Col/EF1) 0:15

6. Egan Bernal (Col/SKY) 0:15

7. Lawson Craddock (VSt/EF1) 0:15

8. Tom Scully (NZe/EF1) 0:27

9. Marc Soler (Spa/MOV) 0:30

10. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:30

Stand:

1. Michal Kwiatkowski (Pol/SKY) de 741,5 km in 17u23:00 (gem. 42,65 km/u)

2. Egan Bernal (Col/SKY) op 0:19

3. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:28

4. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 01:01

5. Bob Jungels (Lux/DQT) 01:01

6. Nairo Quintana (Col/MOV) 01:05

7. Felix Grosschartner (Oos/BOH) 01:09

8. Jack Haig (Aus/MTS) 01:19

9. Rudy Molard (Fra/GFC) 01:22

10. Romain Bardet (Fra/ALM) 01:25