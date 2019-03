Het Britse Lagerhuis moet vanavond beslissen of het akkoord gaat met een mogelijk uitstel voor de uitstap over de Europese Unie. In extremis is daar nog een opmerkelijk ander element aan toegevoegd: de parlementsleden kunnen zich ook uitspreken over het organiseren van een tweede Brexit-referendum.

De stemming begint rond 18 uur onze tijd. Algemeen wordt verwacht dat de parlementsleden May een mandaat zullen geven om uitstel te vragen. De kans dat een meerderheid al meteen stemt voor een tweede referendum is echter erg klein. Het ziet er namelijk niet naar uit dat oppositiepartij Labour in dit stadium voor een tweede referendum gaat stemmen.

Derde stemmingsdag

Het is de derde dag op rij dat het parlement belangrijke beslissingen moet nemen over de Brexit. Dinsdag werd het akkoord dat May met de Europese Unie had herbesproken opnieuw verworpen. Gisteren oordeelde een erg nipte meerderheid dat er onder geen enkel beding een harde Brexit mag komen. Straks beslissen de Britten dus of ze Europa zullen vragen de deadline van 29 maart op te schuiven, en of er een nieuw referendum komt.

Hoeveel uitstel?

Vandaag wordt dus alleen beslist over het al of niet vragen van uitstel, niet over de duur van die bijkomende periode. Als de parlementsleden uitstel zullen vragen, dan zullen ze volgende week beslissen voor hoelang. Dat wordt dan ofwel eind juni, zoals May wil, ofwel een nog latere datum.

Referendum

Sarah Wollaston, die de conservatieven van May verliet uit onvrede met de aanpak van de Brexit, liet met succes een amendement toevoegen aan de motie over het uitstel. Zij wil uitstel én een tweede referendum, waarin alle Britten zich opnieuw kunnen uitspreken over de zaak. Het is dan meteen ook de eerste keer dat het Lagerhuis zich over een tweede referendum mag uitspreken.

Tegenstand

Oppositiepartij Labour is officieel voorstander van een volksbevraging, maar het is verre van zeker dat de partij het amendement van Wollaston zal steunen. De partijleiding zou de parlementsleden alvast oproepen zich te onthouden, omdat een tweede referendum op dit moment niet aan de orde is. Ook de People’s Vote Campaign, die alle parlementsleden die voor een tweede referendum ijveren bundelt, is van die mening.

Oppositiepartij Labour diende dan weer een amendement in om de Brexit uit te stellen, maar dan enkel om het parlement de tijd te geven een ander pad naar de Brexit te vinden. Jeremy Corbyn wil het akkoord van May definitief van tafel vegen.