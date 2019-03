Nieuw kampioenschap voor elektrische motoren uitgesteld na zware brand in paddock tijdens tests

De start van het gloednieuwe MotoE-kampioenschap is uitgesteld nadat een zware brand woensdagnacht de paddock van het circuit in het Zuid-Spaanse Jerez de la Frontera in de as heeft gelegd, zo maakte de Internationale Motorsportfederatie FIM donderdag bekend.

In de verwoeste garages stonden de motoren en het materiaal van alle teams die deelnemen aan dit nieuwe kampioenschap voor elektrische motoren. Op het circuit van Jerez worden immers de testen voor de start van het seizoen georganiseerd. “De brand heeft voor heel wat schade en verliezen gezorgd”, zo klinkt het in een mededeling. “Een onderzoek naar de oorzaak is inmiddels aan de gang. Gelukkig vielen er geen gewonden.”

De eerste manche van het MotoE-kampioenschap stond op 5 mei in Jerez op het programma, in totaal worden er vijf wedstrijden gehouden. Binnenkort zal de Motorsportfederatie met een aangepaste kalender komen.

Met Xavier Siméon start er ook een Belg in het kampioenschap.

Foto: EPA-EFE