Veel onbegrip voor betogen als schooluitstap

‘Jongeren worden kritische burgers op schoolbanken en door educatieve uitstappen. Niet door hen te dwingen een bepaalde mening te uiten.’ N-VA-voorzitter Bart De Wever is scherp voor de scholen die leerlingen verplichten om morgen deel te nemen aan een klimaatmars. Hij is niet de enige.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois valt zijn voorzitter bij en heeft meteen ook kritiek op de houding van zijn minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V). Bourgeois zegt op Twitter: ‘Scholen die hun leerlingen verplichten deel te nemen aan een klimaatbetoging waarin men - ten onrechte - beweert dat de politiek niets doet voor het klimaat, nemen per definitie deel aan een politieke actie.’

De voorzitster van Open VLD, Gwendolyn Rutten, heeft eveneens haar bedenkingen. ‘Eerst was het betogen verboden. Nu is het verplicht. Allebei niet okay.’

Het Nieuwsblad vroeg vanmorgen wat meer uitleg aan Koen Daniëls, onderwijsspecialist van N-VA. Hij begrijpt de beslissing van scholen niet om leerlingen vrijdag verplicht te laten meestappen in klimaatmarsen. ‘Engagement kan je toch nooit verplichten?’

‘Stel dat we morgen jongeren verplichten om te betogen tegen de opsluiting van Catalaanse politici in de Spaanse gevangenissen, dan krijg je ongetwijfeld heel andere reacties. Nochtans is iedereen het erover eens dat ook aan die situatie iets moet veranderen.’

Koen Daniëls betreurt ook de ‘dubieuze communicatie’ van onderwijsminister Hilde Crevits. ‘Je kan niet zeggen dat spijbelen voor het klimaat nooit oké is, maar tegelijkertijd jongeren wel verplichten om collectief mee te stappen omdat het een schoolactiviteit is. Zo missen ze toch ook lessen? Voor je het weet wordt zo’n een klimaatmars trouwens toch een politiek evenement en dan is het helemaal not done om jongeren te verplichten.’

In Schooldirect, de nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs aan alle Vlaamse schooldirecties, had onderwijsminister Crevits de regels over de klimaatmarsen nog eens duidelijk gemaakt: ‘Deelname aan de manifestatie is een extra muros-activiteit, ­gekoppeld aan het pedagogische project, de onderwijsdoelen en het leerprogramma’, staat er. Kortom: een manifestatie of mars is toegelaten als buitenschoolse activiteit. Al mag het geen politieke manifestatie worden. Dus geen spandoeken tegen een bepaalde partij of politicus.

Vrijdag wordt in 98 landen en op 1.325 plekken opnieuw gespijbeld voor het klimaat. Of niet helemaal, want om dat spijbelen tegen te gaan, organiseren veel scholen zelf marsen en betogingen. Op die manier wordt het een verplichte schoolactiviteit, met de steun van de verschillende koepels.