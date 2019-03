‘Zijn dood raakt mij menselijk heel diep’, zegt Van Hecke (CD&V). ‘Hij was een warme mens met veel interesses. En hij kon zich kwetsbaar opstellen.’

Wat heeft hij voor u betekend?

‘Hij lag aan de basis van mijn benoeming bij het katholiek onderwijs. Ik was natuurlijk al bekend bij de Kerk, maar ik kreeg bij mijn voordracht als hoofd van het katholiek onderwijs de steun van Danneels. Hij wou meer vrouwen op een zichtbare plaats in de kerkelijke instituten en bij aan de Kerk verbonden organisaties.’

‘Hij heeft mij altijd alle vrijheid gegeven, maar hij had wel veel interesse in het onderwijs. Hij wilde graag op de hoogte gehouden worden. Je kreeg in de agenda van de kardinaal altijd een halfuur, maar ik kwam nooit buiten binnen het uur.’

Velen omschrijven hem als gesloten. Had u ook die ervaring?

‘Ik heb hem toch een paar keer heel kwetsbaar kunnen zien. Eén of twee keer heb ik hem bij ons thuis ontvangen. Dan hadden we het wel eens over kinderen en kleinkinderen. Met een zekere weemoed zei hij dan dat op zijn begrafenis wel hoogwaardigheidsbekleders zouden zijn, maar geen kinderen of kleinkinderen. Niet dat hij zijn celibaat in twijfel trok, maar hij dacht toch op een warme manier over een gezin. Ik heb hem nooit - zoals anderen - als een afstandelijk man ervaren. Zo wou ik hem ooit na een viering in de Guimardstraat (waar het hoofdkwartier van katholiek onderwijs gevestigd is, red.) een bos bloemen geven. Ik heb de gewoonte mensen te kussen als ik bloemen afgeef. Maar ik wou dat met hem toch op voorhand aftoetsen. Hij zei: "waarom niet?" Het voelde aan als een spontaan en heel warm moment.’

Hebt u ooit over de zaak-Vangheluwe met hem gesproken?

‘Tijdens de ganse periode van de outing van misbruik in de Kerk en in de schoolse omgeving, zoals de internaten, heb ik me ten aanzien van hem nooit in het dossier gemengd. Ik heb wel met hem de communicatie over de gevolgen voor de scholen besproken. Maar ik stond niet zó dicht bij hem dat ik vond dat ik zoiets met hem kon bespreken.’

Hebt u hem zijn rol in de zaak kwalijk genomen?

‘Ik heb betreurd dat hij te weinig schuld heeft bekend en te veel de bescherming van de instelling in gedachten had. De bisschoppen hebben onderling te lang getwijfeld over hun positionering. Hij had kunnen toegeven dat hij prioritair de instelling wilde beschermen, dat hij mensen wel overgeplaatst heeft, maar niet naar de rechtbank is gestapt. Dat had ik hem graag publiek horen zeggen. Zo is hij als persoon ook in diskrediet gekomen.’