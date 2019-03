Morgen bijzondere ondernemingsraad bij BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis roept vrijdagochtend de vakbonden bij zich om uitleg te geven over mogelijk banenverlies, sluiting van kantoren en toelichting bij de winstcijfers.

Bij BNP Paribas Fortis zijn er al wekenlang geruchten over banenverlies. De komende drie jaar zouden er meer dan 2.200 banen verdwijnen. Het zou gaan om een ‘natuurlijk verloop’ van 400 personen per jaar die niet vervangen worden of zo’n 1.200 banen. Daarbovenop zou er een verplicht vroegtijdig vertrek komen van om en nabij de 800 medewerkers (over de drie jaar gespreid) van 58 jaar jong of ouder. Mogelijk worden ook een aantal jongere medewerkers in een ‘volutary external mobility’ plan geduwd.

‘We hebben nog geen cijfers, maar gaan morgen meer informatie krijgen. De idee is dat men de informatie die men aan de pers zal geven in verband met de jaarcijfers eerst aan ons meegedeeld zal worden’, zegt Luc Broos van de LBC. De bank nodigde eerder vandaag de vakbonden uit om vrijdagochtend aanwezig te zijn op een bijzondere ondernemingsraad. Ook Marc Waterschoot (ACLVB) zegt dat de bank tot nu toe geen officiële cijfers over het banenverlies gelost heeft en rekent op meer duidelijkheid. De bonden hebben wel al bekomen dat er geen ‘naakte ontslagen’ vallen. Dat ging gepaard met getouwtrek rond de verlenging van een cao inzake tewerkstellingsgaranties. Bij de bank werken zo’n 13.000 mensen (voltijdse banen).

BNP Paribas Fortis ziet zichzelf nog altijd als de grootste bank in België maar het imago van de instelling is onduidelijk.