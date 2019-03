UPS schrapt tot 94 banen in Diegem

Bij pakjesbezorger UPS verdwijnen tot 94 banen, waarvan ongeveer de helft bij administratieve functies. Dat heeft de directie vandaag bekendgemaakt op een ondernemingsraad.

Het doel van de aangekondigde herstructurering is ‘de efficiëntie op te drijven en de verwachtingen van de klanten beter te beantwoorden’, zegt woordvoerster Ingrid Van der Zalm aan persagentschap Belga. Concreet wordt de nachtshift in Diegem geschrapt en verhuist die activiteit naar Eindhoven. Er verdwijnen ook enkele tientallen administratieve functies, die elders in Europa zullen worden ingevuld.

De procedure-Renault wordt opgestart. De directie wil naar eigen zeggen zo veel mogelijk van de getroffen medewerkers in andere diensten tewerk te stellen, ‘om de kennis en de ervaring van onze medewerkers te behouden’. UPS stelt ongeveer 1.200 mensen tewerk in ons land, verspreid over zeven vestigingen.

‘Winstmaximalisatie’

De christelijk vakbond LBC-NVK is niet te spreken de aangekondigde herstructurering. ‘Het gaat goed met de sector en het bedrijf. Dit is een pure winstmaximalisatie, zegt vakbondsafgevaardigde Hans Elsen. ‘Mensen verliezen mogelijk hun baan omdat het bedrijf meer winst wil maken, niet omdat er geen werk meer is.’

De vakbond gaat nu eerst het personeel inlichten en dan nadenken over eventuele acties, aldus Elsen. ‘Want één ding is zeker: we zijn het hier niet mee eens.’