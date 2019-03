Gisteren nog doelpuntenmaker in Barcelona-Lyon: Barcelona-aanvaller drie à vier weken buiten strijd

FC Barcelona en de Franse nationale ploeg kunnen de komende drie à vier weken geen beroep doen op Ousmane Dembélé. Onderzoek op donderdagochtend bij de flankaanvaller bracht een scheur in de linkerhamstring aan het licht, zo maakte de club bekend.

Dembélé was twijfelachtig voor het duel tegen zijn landgenoten van Olympique Lyon, maar kwam woensdag twintig minuten voor affluiten toch nog het veld op in de terugwedstrijd van de achtste finales. In de slotfase zette hij de 5-1 eindstand op het scorebord in Nou Camp.