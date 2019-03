Wie grijpt het laatste Play-off 1 ticket? Alle ogen dit weekend op STVV vs. KAA Gent

De schijnwerpers op de slotspeeldag van de reguliere competitie van de Jupiler Pro League zullen zondag integraal op de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent gericht zijn. Beide teams, respectievelijk zevende en zesde in de tussenstand, strijden in een onderling duel op Stayen voor de laatste stek in Play-off 1. De slotspeeldag wordt integraal zondag, om 18u00, afgewerkt.

STVV kampeerde een heel seizoen in de top-6, maar zakte vorige zondag terug naar de zevende plaats na het 1-1 gelijkspel bij Moeskroen. Gent van zijn kant pakte tegen Oostende (2-1) haar derde zege op rij en kwam zo naast de Truienaars in het klassement. Zowel Gent als STVV tellen 47 punten. De Gentenaars zijn met twee meer gewonnen wedstrijden echter in het voordeel. De manschappen van coach Jess Thorup hebben zo genoeg aan een gelijkspel zondag, STVV moet winnen. In het heenduel, half september in de Ghelamco Arena, won STVV met 1-2. Half december won Gent, in de kwartfinales van de Beker van België, echter met 1-3 op het Truiense kunstgras.

De wedstrijd tussen STVV en AA Gent is het enige duel zondag dat nog belangrijke wijzigingen kan toebrengen aan het klassement. Verder zullen leider Racing Genk (op bezoek bij Zulte Waregem) en eerste achtervolger Club Brugge (thuis tegen Moeskroen) logischerwijs puntenverlies willen vermijden. Standard (derde), Antwerp (vierde) en Anderlecht (vijfde) zijn eveneens al zeker van Play-off 1. Standard ontvangt op de slotspeeldag Waasland-Beveren, Antwerp trekt naar Kortrijk en Anderlecht gaat op bezoek bij Oostende. Onderaan speelt het gedegradeerde Lokeren zijn laatste thuiswedstrijd in 1A tegen Cercle Brugge. Het duel tussen Charleroi en Eupen wordt er één voor de statistieken.

De play-offs starten in het laatste weekend van maart.