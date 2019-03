Is de no-deal-Brexit definitief van de baan? Alles wijst erop, maar in de Brexit-chaos is niets zeker.

Op het eerste gezicht lijkt het vervolg van de Brexit-saga helder. De Britse premier, Theresa May, gaf het Lagerhuis gisteravond twee duidelijke opties. Ofwel komt er een kort uitstel van de Brexit tot 30 juni, ofwel vraagt ze een lang uitstel. Het parlement heeft immers een amendement goedgekeurd dat een no-deal-Brexit in alle omstandigheden uitsluit.

Derde stemming

May, die nog altijd nauwelijks bij stem was, koppelde aan het korte uitstel een belangrijke voorwaarde. De parlementsleden moeten haar deal, die deze week nog dood was verklaard, goedkeuren. En dat moet gebeuren voor de Europese Top die volgende week donderdag begint. Daarom zal ze de deal volgende week een derde keer ter stemming voorleggen.

Foto: reuters

May heeft daar een goede reden voor. Ze weet dat de Europese leiders haar geen kort uitstel zullen geven als ze daar geen duidelijke reden voor heeft. Met de goedgekeurde deal is die reden er. De drie maanden uitstel dienen dan om alle wetgeving door het parlement te krijgen. Bij een Brexit op 29 maart is de tijd daarvoor te kort.

Chantage

Maar hoe kan ze haar parlement overtuigen de deal goed te keuren? De parlementsleden stemden het akkoord twee keer massaal weg. Ze kan proberen met chantage. Als het parlement toch blijft weigeren, zal May een lang Brexit-uitstel vragen. En dan groeit de kans dat de Brexit helemaal niet meer doorgaat.

Europees president Donald Tusk zei vanmorgen dat hij de 27 EU-regeringsleiders, in aanloop naar de Top, zal vragen om zo’n lang uitstel welwillend te benaderen. ‘Zeker als het VK het nodig vindt om zijn Brexit-strategie grondig te herdenken.’ Daarmee speelde Tusk het chantagespel van May mee.

Maar zullen de harde Brexiteers zwichten voor die chantage? Dat is de vraag van 1 miljoen. Sommigen lieten meteen weten dat ze zullen blijven dwarsliggen. Zij zijn ervan overtuigd dat het lange uitstel er niet komt en dat het VK op 29 maart alsnog zonder deal de EU verlaat. Bestaat die kans dan toch nog? In principe niet, maar in de Brexit-chaos is niets uitgesloten. Op dit moment is de wettelijke positie nog altijd dat het VK de EU op 29 maart verlaat. Het uitstel van artikel 50 is nog altijd niet goedgekeurd.

Ministers uit regering?

De enige zekerheid op dit moment is dat de politieke chaos in Westminster compleet is. May is steeds meer een premier zonder macht in een regering in ontbinding. Dat bleek gisteravond nogmaals tijdens de stemming van het amendement dat een no deal onder alle omstandigheden wil uitsluiten. May had haar partij gevraagd tegen dat amendement te stemmen, maar zelfs enkele pro-Europese ministers hielden zich niet aan dat verzoek. In principe zou May hen uit haar regering moeten zetten, maar dat zal ze niet doen.

Maar ook het Lagerhuis blijft diep verdeeld over de vraag welk soort Brexit er moet komen als het de deal van May een derde keer wegstemt. Willen ze het VK in de douane-unie houden? Kiezen ze voor het Noorwegen-model? Of gaan ze voor een tweede referendum? Op dit moment is er voor geen enkele optie een meerderheid.

En dan is er nog een probleem bij een lang uitstel. Blijft May dan nog premier? Zij is zo verzwakt dat niemand inziet hoe zij een ander soort Brexit kan onderhandelen. Maar de partij kan haar niet zomaar wegstemmen. In december heeft ze een vertrouwensstemming overleefd en de partijregels stellen dat een tweede vertrouwenssteming pas na een jaar opnieuw kan worden gehouden. De enige mogelijkheid zou dus zijn dat zij de eer aan zichzelf houdt.