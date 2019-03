Twaalf Franstalige topatleten, onder wie Thiam en Borlées, starten ‘AthlePro’ om meer inspraak te krijgen in beleid

Twaalf topatleten aangesloten bij de Franstalige atletiekbond (LBFA) hebben zich verenigd onder de noemer ‘AthlePro’. Dat bracht La Dernière Heure donderdag naar buiten en werd later door de atleten bevestigd aan Belga.

De bedoeling is om meer gehoord te worden in het beleid, waarop de afgelopen weken veel kritiek kwam. Bij de twaalf oprichters, die donderdagnamiddag een onderhoud hebben met Franstalige minister van Sport Rachid Madrane (PS), zijn onder meer Nafi Thiam en de broers Borlée.

De afgelopen weken stond de Belgische atletiek, en zeker de Franstalige vleugel, bol van de spanningen. Eerst was er de truitjeskwestie in aanloop naar het EK in Glasgow, daarna de open oorlog tussen de LBFA en Jacques Borlée. Om in de toekomst de mening van de atleten van in het begin bij beleidsbeslissingen te betrekken en zo conflict te vermijden, richten de twaalf topatleten AthlePro op. Het gaat om Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Jeroen D’hoedt, Tarik Moukrime, Nafi Thiam, Camille Laus, Hanne Claes, Cynthia Bolingo en Anne Zagré.

Donderdagnamiddag worden alle twaalf de atleten verwacht op het kabinet van minister Madrane. “Tevoren zitten we nog samen om onze standpunten te overlopen. De bedoeling is dat we meer input krijgen bij sportieve beslissingen en beleid in het algemeen”, zegt een van de twaalf atleten aan Belga. “Meer uitleg gaan we nu nog niet geven. Er is afgesproken om dat pas te doen na het onderhoud met de minister.”