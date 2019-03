Toen de neef van Roger Vangheluwe de Brugse bisschop van jarenlang misbruik beschuldigde, kwam ook kardinaal Godfried Danneels in de problemen voor zijn rol. Dat zal voor altijd een schaduw op zijn erfenis leggen. Lees hier alles over de Danneels-tapes.

Het 42-jarige slachtoffer van Vangheluwe belde op 19 april 2010 naar Peter Adriaenssens, toen de voorzitter van de commissie Seksueel Misbruik in een Pastorale Relatie, en getuigde over het misbruik van zijn oom. Vangheluwe bekende de dagen daarop de feiten aan Adriaenssens, en nam onder dwang ontslag.

Samen met de val van Vangheluwe kwam ook kardinaal Danneels in nauwe schoentjes. Hij was op 8 april aanwezig tijdens een gesprek tussen Vangheluwe en het slachtoffer. Omdat Danneels een storm van protest over zich kreeg, zei hij dat hij ‘nooit maar een schijn van een poging ondernomen om de zaak in de doofpot te stoppen of er de mantel van de geheimhouding over te gooien.’

In de zomer van dat jaar las het slachtoffer in de pers hoe hij plots afgeschilderd werd als iemand die zich al jarenlang door zijn oom zwijggeld had laten betalen. Het slachtoffer had naar eigen zeggen nooit om geld gevraagd. Hij stapte naar het Brussels gerecht.

De Standaard publiceerde eind augustus 2010 de tapes van het gesprek tussen Vangheluwe, zijn neef, andere familieleden en kardinaal Danneels. Daaruit bleek duidelijk dat Danneels wél probeerde om ‘de mantel der geheimhouding over de zaak te gooien’ en het slachtoffer ertoe aan te zetten ‘vergiffenis te schenken’ of ten minste de zaak geheim te houden tot Vangheluwe een jaar later met pensioen zou gaan. Lees hier alles over de Danneels-tapes.