Een Nederlands koppel landde eind februari op de luchthaven van Charleroi na enkele dagen Malta. Toen ze terug naar hun auto gingen - die op een beveiligde parking stond - bleek dat er was ingebroken in de Golf GTI en dat de auto volledig gestript was.

De wagen stond op de Quick Parking, op een kwartier rijden van de luchthaven in Charleroi. Toen ze met een shuttle terug op de parking kwamen, lag een zwarte hoes over de auto. Al snel bleek dat al hun bezittingen weg waren, net als de koplampen, het stuur, de stoelen en andere elektronica.

Het parkeerbedrijf laat weten dat het niet aansprakelijk is in geval van schade aan geparkeerde voertuigen.