Passagier bijna uit vliegtuig gezet omdat ze ‘ongepaste outfit’ droeg

Een 21-jarige Britse passagier werd door het cabinepersoneel van Thomas Cook Airlines aangemaand om een jasje aan te trekken over haar ‘ongepaste outfit’. Zo niet, zou ze van de vlucht worden gezet. De luchtvaartmaatschappij heeft zich intussen geëxcuseerd bij de vrouw.

Emily O’Connor, die met Thomas Cook Airlines van Birmingham naar Tenerife wilde reizen op 2 maart, kreeg het voor het opstijgen aan de stok met het cabinepersoneel. Zij vonden de outfit van de 21-jarige Britse ‘niet gepast’. O’Connor droeg een crop top (een korte top die het middenrif bloot laat), gecombineerd met een broek met hoge taille. Modieus, maar niet naar ieders smaak dus.

Pas deze week deelde ze het incident op Twitter, waar ze ook naar de mening van anderen peilde. ‘Thomas Cook zei dat ze me van de vlucht gingen laten verwijderen als ik mezelf niet bedekte, omdat mijn outfit ongepast was en er aanstoot aan werd genomen’, schreef ze bij een foto van haar outfit. O’Connor had in dezelfde outfit rondgelopen op de luchthaven. Enkel toen ze al op het vliegtuig was gestapt, was het een probleem.

O’Connor vroeg vervolgens andere passagiers of ze beledigd waren door haar kledingkeuze, maar er kwam geen reactie. Vijf medewerkers vroegen haar om een jasje aan te trekken, anders zou ze uit het vliegtuig worden gezet. ‘De vluchtmanager had mijn bagage al vast om uit het vliegtuig te zetten.’

Toen andere passagiers over de intercom op de hoogte werden gebracht van de situatie en een mannelijke passagier het nodig vond om haar te beledigen, gaf O’Connor uiteindelijk toe en deed ze het jasje aan dat haar was toegereikt door haar nicht. Een week later, bij de terugvlucht naar huis, droeg O’Connor exact dezelfde outfit. Deze keer zonder commentaar van het cabinepersoneel.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY — Emily O'Connor (@emroseoconnor) March 12, 2019

Richtlijnen niet gevolgd

In een reactie zegt Thomas Cook Airlines dat ze zich intussen hebben geëxcuseerd bij O’Connor, en met haar hebben gesproken om meer informatie te weten te komen over het incident. ‘We betreuren dat we mevrouw O’Connor overstuur hebben gemaakt, en geven toe dat er betere manieren waren op de situatie aan te pakken.’

‘In lijn met de meeste luchtvaartmaatschappijen hebben we kledingvoorschriften. Die gelden zowel voor vrouwen als mannen, van alle leeftijden. Onze werknemers hebben de moeilijke taak om ervoor te zorgen dat passagiers die richtlijnen volgen, maar kunnen niet altijd correct oordelen’, aldus nog de luchtvaartmaatschappij.

In die richtlijnen staat dat passagiers die ongepaste kleding dragen, zoals kledingstukken met beledigende beelden of slogans, niet mogen meereizen tenzij ze een andere outfit kunnen aantrekken. Ook schoenen zijn verplicht aan boord. Passagiers met teenslippers kunnen om die reden worden geweigerd.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines kwam in 2017 nog in een mediastorm terecht, toen twee tienermeisjes niet mochten meevliegen van Denver naar Minneapolis omdat ze gekleed waren in een legging.