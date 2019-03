Vanaf vrijdag is 'The mustang' in Amerikaanse zalen te zien, met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol. Hij speelt een gewelddadige gevangene die de opdracht krijgt om een wilde mustang te filmen. De reacties op de film zijn lovend. Volgens muziekblad Rolling Stone is 'The mustang' nu al een kanshebber voor de Oscars. Wanneer de film in de Belgische zalen te zien is, is nog niet bekend.