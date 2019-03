Onderzoek naar mogelijke misdaden door Syriër die humanitair visum kreeg onder Francken

In het kader van een asielaanvraag wordt nagegaan of een Syriër die een humanitair visum kreeg van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) misdaden onder het regime van de Syrische president Bashar al-Assad zou hebben gepleegd.

De krant Het Laatste Nieuws berichtte vanmorgen over ‘aanwijzingen dat één van de 1.502 vluchtelingen uit Syrië die ons land binnenkwamen via een humanitair visum van het kabinet-Francken, betrokken was bij een zware misdaad’.

Er loopt binnen de asieldiensten een onderzoek naar een aanvraag van iemand die mogelijk betrokken was bij misdaden van het regime-Assad, werd bevestigd aan De Standaard. De persoon in kwestie is naar ons land gekomen via een visum dat werd uitgereikt door de voormalige staatssecretaris.

Meer details over de vermeende misdaden ontbreken voorlopig nog. Het staat ook niet vast of de Syriër daadwerkelijk betrokken was bij bepaalde feiten.

De man in kwestie zou niet via de Mechelse N-VA’er Melikan Kucam naar België gekomen zijn, maar op een lijst van een andere tussenpersoon gestaan hebben: de Syrische priester Dibo Habbabé.

Onder het staatssecretariaat van Theo Francken kregen 1.502 Syriërs een humanitair visum. Naar één van die tussenpersonen, de Mechelaar Kucam, loopt een gerechtelijk onderzoek wegens mensensmokkel, criminele organisatie en afpersing. In het federale parlement vinden hoorzittingen plaats over ‘het systeem-Francken’. Gisteren bleek daarbij dat 350 van de ongeveer 1.500 begunstigden geen asiel heeft aangevraagd. Onder hen waren er 140 via Kucam aan een visum geraakt.

Francken laat via een woordvoerder weten dat er niet kan worden gereageerd op één concreet dossier omdat hij geen toegang heeft tot de gegevens. 'Iedereen die zo’n visum heeft gekregen werd gescreend door de antiterreurdienst Ocad, Dienst Vreemdelingenzaken en de Staatsveiligheid', klinkt het nog.