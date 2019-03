Orban biedt Wouter Beke excuses aan

De Hongaarse premier Viktor Orban vraagt CD&V-voorzitter Beke om Fidesz niet uit de Europese Volkspartij (EVP) te zetten. Maar zijn positie inzake migratie of de toekomst van Europa past hij niet aan.

De CD&V is een van de twaalf zusterpartijen van de Europese Volkspartij (EVP) die aandringen op de uitzetting van de partij van Orban. De druppel die de emmer deed overlopen, was een campagne tegen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die ook lid is van de EVP.

Over de kwestie wordt volgende week woensdag gestemd op een politieke vergadering van de EVP in Brussel, waaraan ongeveer 260 gedelegeerden kunnen deelnemen.

Op aandringen van Manfred Weber, de fractieleider van de EVP in het Europees Parlement en de Spitzenkandidat van de partij, stuurde Orban een brief naar de 14 partijvoorzitters die Fidesz er uit willen gooien. Hij biedt zijn excuses aan voor het feit dat hij Beke en andere partijvoorzitters ‘nuttige idioten’ noemde. ‘Dit is een citaat van Lenin. Ik wilde ermee een zeker beleid bekritiseren, niet bepaalde politici. Ik bied u hierbij mijn verontschuldigingen aan als u dit citaat van mij persoonlijk beledigend vond’, schrijft Orban.

Respectvol

Hij schrijft ook: ‘Het is geen geheim dat er grote onenigheid bestaat tussen Fidesz en CD&V inzake migratie, de bescherming van de christelijke cultuur en de toekomst van Europa. Het is ook geen geheim dat wij onze eigen positie ter zake niet willen veranderen. Maar volgens mij is het onredelijk om zulke onenigheden op te lossen door een partij uit onze politieke familie te zetten’, schrijft Orban. ‘Ik zou u daarom respectvol willen vragen uw voorstel voor uitzetting van Fidesz te heroverwegen, als dat mogelijk is.’

Of dit volstaat voor Beke en de andere partijvoorzitters die er bij EVP-voorzitter Joseph Daul op aandrongen de procedure tegen Fidesz in gang te zetten, moet nog blijken. Het initiatief is typisch voor Orban: ook de voorbije jaren zette hij steeds een stapje terug als hij van Daul en anderen te horen kreeg dat hij te ver gegaan was.

brief Orban by De Standaard on Scribd