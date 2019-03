Europees president Tusk wil lobbyen voor ‘lang uitstel’ van de Brexit

Geeft het Verenigd Koninkrijk het signaal dat het een nieuwe Brexit-strategie moet uitwerken, dan zal Europees president Donald Tusk er bij de Europese staatshoofden en regeringsleiders voor ijveren de Britten een ‘lang uitstel’ van de Brexit toe te kennen. Dat schrijft Tusk donderdag op Twitter.

Het Lagerhuis besliste woensdagavond dat het onder geen beding een Brexit zonder akkoord met de EU wil. Premier Theresa May kondigde daarna meteen aan dat de parlementsleden ten laatste volgende week woensdag een derde keer zullen mogen stemmen over haar felbevochten Brexit-akkoord.

Haar boodschap dat in het geval van een nieuw ‘neen’ de Brexit op de lange baan zal moeten worden geschoven, wordt als een ultimatum aan de harde Brexiteers gezien: steun eindelijk het akkoord, of loop het risico dat er helemaal geen Brexit meer komt.

De tweet van Tusk moet in dezelfde context gezien worden. Als het Verenigd Koninkrijk het nodig vindt zijn strategie aan te passen (dus als het de deal van May opnieuw verwerpt), dan zal hij in de aanloop naar de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag de Europese leiders oproepen ‘open te staan voor een lange verlenging’ van de artikel 50-procedure, die de Brexit begeleidt.

In zekere zin speelt Tusk dus in de kaart van May en verhoogt hij mee de druk op de harde Brexiteers. Die zijn namelijk erg afkerig van het idee veel langer in de EU te blijven dan aanvankelijk was voorzien.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it. — Donald Tusk (@eucopresident) March 14, 2019

Goedkeuring nodig

Als haar akkoord bij een derde poging toch goedgekeurd raakt, zei May woensdag, zal ze de EU om een korte, technische verlenging tot 30 juni vragen. Donderdag stemt het parlement alvast over het verlenen van een mandaat aan May om uitstel van de Brexit te bedingen.

Europees Parlementslid Guy Verhofstadt (Open VLD) liet donderdagochtend op Radio 1 al weten dat de EU-leiders - die elk uitstel van de Brexit unaniem moeten goedkeuren - wellicht maar enkele weken uitstel zullen willen toekennen, en in geen geval tot voorbij de Europese verkiezingen van eind mei.

Een lange verlenging van de artikel 50-procedure, zoals Tusk vooropstelt, zou meteen betekenen dat de Britten verplicht zouden zijn deel te nemen aan de Europese verkiezingen.