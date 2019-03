Wat als je alles gewonnen hebt wat er te winnen valt? Anna van der Breggen: “Als je geen doelen meer hebt, stop je beter”

De Nederlandse Anna van der Breggen is wereldkampioene, olympisch kampioene en won elke koers die je als wielrenster maar wil winnen. Binnenkort laat ze haar wegfiets aan de kant en zal ze de mountainbikewedstrijd ‘Cape Epic’ rijden. Niet om te winnen, wel om het mee te maken. “Ik moet doelen hebben waar ik enthousiast van word. Als dat niet meer zo is, stop ik beter”, zegt van der Breggen in AD.

Na zes zilveren medailles slaagde Van der Breggen erin om eindelijk wereldkampioene wielrennen te worden. De titel maakte haar erelijst compleet: Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, Strade Bianche, Waalse Pijl, Giro Rosa, Europees Kampioen, Olympisch Kampioen, Wereldkampioen. De Nederlandse heeft het de afgelopen jaren allemaal gewonnen.

“Cape Epic winnen is niet per se een doel”

Om de motivatie te behouden gaat Van der Breggen nu mountainbiken. Samen met de Noorse Annika Langvad neemt ze deel aan de Cape Epic, een meerdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika. Langvad won de wedstrijd al vier keer, maar dat is niet het doel van Van der Breggen: “Ze vroeg me of ik met haar wilde rijden. Ik heb haar gezegd: tof dat je me vraagt, maar als je wilt winnen , ben ik niet je sterkste partner. Ik wil het meemaken en leren. Winnen is niet per se een doel. Bergaf moet ik het afleggen, want dat is vaak erg technisch. Dan wil ik heelhuids beneden komen, niet zo snel mogelijk. Ik heb net nog de Sunshine Cup gereden op Cyprus, net als vorig jaar. Toen waren er afdalingen waar ik bang voor was. Ik moest afstappen en lopen en soms zelfs voor de chicken line kiezen. Het pad voor de bangeriken. Dit jaar ging dat al veel beter en dat gaf me een overwinningsgevoel”, zegt Van der Breggen in een gesprek voor AD.

“Zo’n nieuw avontuur houdt me fris. Dat heb ik nodig, want ik ben niet iemand die dit nog jarenlang zal doen. Ik heb een contract getekend tot en met de Spelen van 2020. Ik moet het gevoel hebben dat ik doelen heb waar ik enthousiast van word. Hoe lang dat zo blijft, weet ik niet. Maar als dat gevoel er niet meer is, dan kun je beter stoppen.”