‘Neuzekesoorlog’ leidt tot celstraf met uitstel

Een verkoper van cuberdons die aan de Gentse Groentenmarkt zijn concurrent van allochtone afkomst uitmaakte voor ‘a piece of shit in two shoes’, is veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel voor beledigingen met racistische drijfveer. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank donderdag beslist.

Het gaat om een conflict tussen twee verkopers die elk met een karretje ‘Gentse neuzekes’ of cuberdons, het kegelvormige paarse snoepje dat de laatste jaren opnieuw populair werd, naast elkaar op de Groentenmarkt aan de man brengen.

In 2011 werden er al eens klappen uitgedeeld in de ‘neuzekesoorlog’, en in 2014 werd de vergunning van de twee verkopers tijdelijk ingetrokken na een vechtpartij.

Cuberdonverkoper Carl D. kwam eind 2017 opnieuw in opspraak, nadat hij gefilmd was door enkele toeristen die de beelden later op YouTube plaatsten. Daarin scheldt hij zijn concurrent uit voor ‘A piece of shit in two shoes’.

Het slachtoffer vroeg een morele schadevergoeding van 2.400 euro. ‘Het waren rauwe feiten van racisme. ‘It’s not a human, it’s a beast’, kreeg mijn cliënt te horen’, stelde zijn advocaat. ‘Hij wist dat het gefilmd werd, maar deed alles met de bedoeling om reclame te maken en neuzekes te verkopen. Racisme is echter een brug te ver.’

Het openbaar ministerie had 6 maanden cel en een geldboete van 1.600 euro gevorderd. De beklaagde heeft al 26 veroordelingen voor de politierechtbank opgelopen en vier correctionele veroordelingen, maar hij kwam nog in aanmerking voor probatie-uitstel. ‘Het is duidelijk dat het om onverholen racisme gaat en dat het geen alleenstaand incident was’, stelde de aanklager.

De advocaat van Carl D. betwistte de beschuldigingen niet. ‘De feiten zijn wat ze zijn. Het filmpje heeft iedereen gezien en mijn cliënt beseft dat zijn uitspraken niet goed te praten zijn. We gaan ze ook niet minimaliseren en hij biedt zijn excuses aan.’

De rechter veroordeelde de cuberdonverkoper tot 2 maanden cel. ‘Dat is de maximumstraf voor beledigingen met racistische drijfveer’, klonk het. ’De celstraf wordt met uitstel toegekend, op voorwaarde dat hij een cursus impulscontrole volgt, zodat hij eerst nadenkt voor hij iets zegt.’

Carl D. moet ook een boete van 1.600 euro betalen en een schadevergoeding van 1.100 euro aan het slachtoffer.