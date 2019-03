Zürich mag WK wielrennen in 2024 organiseren

Het WK wielrennen wordt in 2024 in het Zwitserse Zürich georganiseerd, zo maakte de Zwitserse Wielerfederatie Swiss Cycling donderdag bekend.

Bekijk hier onze digitale wielergids.

Eind september vorig jaar kende de Internationale Wielerunie UCI de WK’s van 2020 en 2024 aan Zwitserland toe. In 2020 zal het WK voor het eerst doorgaan in een Franssprekende regio, in Vaud en Valais, in Zwitserland. In 2024 werd geopteerd voor de Duitstalige regio en zo kwam Zürich uit de bus. Voor Zwitserland in zijn geheel worden het de elfde en twaalfde organisatie van een WK, de laatste keer was in 2009 in Mendrisio toen de Australiër Cadel Evans won.

De events in 2020 zullen voornamelijk plaatsvinden in de buurt van de Rhônevallei, in het hart van de Alpen en dicht bij de hoofdkwartieren van de UCI. Het parcours zal logischerwijs erg pittig zijn. Vier jaar later zal het peloton in de buurt van Zürich haar weg moeten vinden tussen de cols van de Jura en die van de Alpen. Eerder werd het WK in 1923, 1929 en 1946 al in Zürich gehouden.

Eerder werd al bekend dat het Britse Yorkshire het WK van 2019 zal organiseren. In 2021 is Vlaanderen aan de beurt, de WK’s van 2022 en 2023 moeten nog toegewezen worden.