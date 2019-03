Aan de vooravond van het begin van het nieuwe F1-seizoen blikt Sebastian Vettel vooruit naar de start van het seizoen en de wijzigingen binnen het team.

Met Mattia Binotto als nieuwe teambaas en vervanger van Maurizio Arrivabene is er naar verluidt een goede nieuwe sfeer binnen het team gecreëerd. Volgens Vettel betekent het F1-seizoen 2019 dan ook een nieuwe start voor Ferrari, eentje waarin het opnieuw op jacht kan naar succes.

"Het is een grote verandering maar Mattia is al langer bij het team dan de meesten die nu voor Ferrari werken, hij is dan ook geen nieuw gezicht," aldus Vettel. "Ik denk dat de mensen hem kennen en ook geleerd hebben om hem te vertrouwen. Uiteraard is het echter een nieuwe uitdaging voor het ganse team."

Nadat Ferrari in 2018 opnieuw haar meerdere moest erkennen in Mercedes wil de Italiaanse renstal dit jaar voor niets minder dan de titel gaan.

"We proberen de bladzijde om te draaien. We hadden vorig jaar ongetwijfeld onze zwakke punten en we hebben geprobeerd om die te verhelpen zodat we het dit jaar beter doen," aldus Vettel.

"De sfeer zit goed en het team bevindt zich op het juiste pad. De wagen voelt ook goed dus laat ons zien hoe we starten."

