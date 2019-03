Tom Dumoulin: “Ik voelde me echt verraden door Preidler, ik ben super boos”

Tom Dumoulin heeft voor het eerst gereageerd op de dopingbekentenis van Georg Preidler, een voormalig ploegmaat bij Team Sunweb. “Ik voel me verraden”, zei hij tijdens een interview woensdagavond in de Tirreno-Adriatico. “Ik vind het verschrikkelijk.”

Bekijk hier onze digitale wielergids.

Tom Dumoulin reed vijf jaar lang met Georg Preidler in de ploeg. Een paar dagen geleden raakte bekend dat de Oostenrijker bloed van zichzelf had afgetapt met als doel het later opnieuw aan zijn lichaam toe te voegen. Die bekentenis kwam er enkele dagen na zijn landgenoot en collega-renner Stefan Denifl, die ook betrokken was in het Oostenrijkse dopingschandaal dat openbarstte op het WK noordse ski.

Tot op heden kwam er nog geen reactie naar buiten van de Nederlander. “Omdat er me ook nog niet naar gevraagd werd”, gaf hij aan in een interview woensdagavond in het teamhotel van de ploeg in de Tirreno-Adriatico. “Ik had me aan vragen verwacht tijdens het traditionele persmoment, maar niemand stelde me een vraag. Ik begrijp het niet. Je bent nu pas de tweede journalist die er naar vraagt (enkele minuten voor het interview plaatsvond, werd hem die vraag ook gesteld door AD Sportwereld voor hun show ‘In het wiel’, red).”

Enigszins verrassend is er dus nog steeds sprake van bloeddoping in het wielrennen. Dumoulin beaamt dat. “Ik was ook verrast”, antwoordde hij. “Die titel ‘Oud-ploegmaat van Dumoulin bekent dopinggebruik’ was vervelend”, gaf hij verder aan. “Maar dat was weer goed clickbait neergeschreven. Die bekentenis? Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik voelde me echt verraden, dat voel ik nog en ik ben boos, superboos. Hij was geen vriend van mij, maar echt wel een ploegmaat waar ik het goed mee kon vinden, voor jarenlang. Gelukkig zegt hij dat hij het nooit bij ons heeft gedaan, alleen vorig jaar, maar verschrikkelijk vind ik het. Het toont maar weer aan dat het nog niet verdwenen is.”

Dumoulin opperde dus dat hij het vreemd vond dat geen enkele journalist hem er naar vroeg. “Jij bent nu de tweede, maar dinsdag tijdens de persconferentie: niks, niemand. Dat vind ik echt belachelijk. Waarom? Journalisten moeten dit levend houden. Dat vind ik echt heel belangrijk. Het is niet weg, het gaat ook nooit weg zijn. Het enige wat we ertegen kunnen doen, is sceptisch blijven. Dat is niet altijd leuk, maar het gebeurt nog. Dat bewijst dit weer. Het is echt gewoon geen leuke situatie.”