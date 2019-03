Klimaatmars wordt verplichte buitenschoolse activiteit

Verschillende scholen verplichten hun leerlingen om vrijdag deel te nemen aan een ­klimaatmars. De ­onderwijskoepels juichen het toe en ook minister Hilde Crevits (CD&V) ziet er geen probleem in.

In 98 landen en op 1.325 plekken spijbelen scholieren vrijdag voor het klimaat. Dat spijbelen is al weken een heikel thema in het onderwijs. Maar vrijdag wordt de discussie omgegooid: verscheidene Vlaamse scholen organiseren die dag zelf marsen en betogingen, waardoor de deelname in veel gevallen verplicht is.

De onderwijskoepels zien daar geen graten in. ‘Wij volgen de regels’, zegt Nathalie Jennes, woordvoerder van GO!, de koepel van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. ‘De ­minister heeft verduidelijkt dat een manifestatie of mars toegelaten is als buitenschoolse activiteit. Al mag het geen politieke manifestatie worden.’

In Schooldirect, de nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs aan alle Vlaamse schooldirecties, maakte onderwijsminister Crevits de regels nog eens duidelijk: ‘Deelname aan de manifestatie is een extra muros-activiteit, ­gekoppeld aan het pedagogische project, de onderwijsdoelen en het leerprogramma’, staat er. ‘Die regels zijn niet nieuw’, benadrukt haar woordvoerder. ‘Maar de scholen hadden heel wat vragen, vandaar dat we ze opnieuw hebben rondgestuurd.’

Niet alle ouders zijn daar gelukkig mee. ‘Deze marsen zijn politiek geïnstrueerd en de scholen gaan daarin mee’, luidde de kritiek. ‘Het klimaat is geen partijpolitiek, een klimaatmars hoeft dat ook niet te zijn’, reageert Pieter-Jan Crombez, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Spijbelen is nooit oké, dus is het goed dat onze scholen zelf acties organiseren. De wetgeving laat dat toe.’

Weigeren is moeilijk

En wat met de leerlingen die niet willen meedoen? ‘Wettelijk kan een school hen verplichten deel te nemen’, zegt Crombez. ‘Een leerling kan alleen weigeren om aanwezig te zijn bij een buitenschoolse activiteit als die meerdere dagen in beslag neemt én het schoolreglement de deelname niet als verplicht omschrijft én de ouders of meerderjarige leerling tijdig de afwezigheid voor de activiteit motiveren. In dit geval hebben de scholen dus het recht om de leerlingen te verplichten deel te nemen.’