België deelt expertise over radicalisering met Europese gevangenisdirecteurs

Gevangenisdirecteurs en beleidsmakers uit veertien Europese landen wisselen donderdag en vrijdag tips en ervaringen uit in Brussel. Een workshop van EuroPris, de onafhankelijke Europese organisatie voor gevangenis- en correctionele diensten, focust dit jaar op radicalisering in de gevangenis.

België deelt onder meer zijn expertise in het geven van opleidingen over het herkennen van geradicaliseerde gedetineerden. Zo zullen de beambten van de gevangenis van Mechelen een e-learning-module doorlopen om kenmerken van radicalisering te ontdekken.

'Ik begrijp dat mensen zich vragen stellen wanneer iemand vrijkomt die gelinkt wordt aan terrorisme. Toch zou ik de mensen willen duidelijk maken dat we er alles aan doen in de gevangenissen om signalen van radicalisering op te vangen', zegt Minister van Justitie Koen Geens. 'In de basisopleiding voor nieuwe beambten komt dit sowieso aan bod. Maar de mensen die reeds in de gevangenissen werken, kunnen nu ook oefenen via de e-learning-module .'

In minder dan vijf jaar

De online module is een manier om al het gevangenispersoneel snel een vorming te geven. Iedereen in een klaslokaal les laten volgen zou ruim vijf jaar in beslag nemen.

Nieuw aangeworven personeelsleden krijgen in hun basisopleiding les over extremisme en radicalisering. 456 ambtenaren volgden deze opleiding al. 70 onder hen kregen een meer doorgedreven opleiding, omdat zij werken in gespecialiseerde afdelingen.

'België speelt een voortrekkersrol in de bestrijding van geradicaliseerde gedetineerden. De e-module werd in België als eerste geïmplementeerd. Trainingsprogramma’s zijn getest door diverse personeelsgroepen binnen het Belgische gevangeniswezen en teruggekoppeld aan de partners in Europa', aldus Rudy Van de Voorde, directeur-generaal van het gevangeniswezen.

De e-learning-module kwam tot stand met 379.000 euro uit Europese fondsen.