‘Beto O’Rourke stelt zich kandidaat voor presidentschap in 2020’

Beto O’Rourke doet een gooi naar de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2020. Dat zei hij woensdag aan een lokaal tv-station. De Texaan verloor in november vorig jaar de Senaatsverkiezing met een luttele drie procentpunten van zijn Republikeinse rivaal Ted Cruz.

Een formele aankondiging van zijn deelname volgt wellicht donderdagmorgen. Na de aankondiging vertrekt O’Rourke meteen naar Iowa, de staat die als eerste stemt over de Democratische nominatie in februari 2020.

De 46-jarige O’Rourke wil de bekendheid verzilveren die hij opbouwde tijdens de Senaatsverkiezing in 2018. Ondanks zijn nipte nederlaag, blies zijn campagne nieuw leven in de Democratische partij. Voor het eerst in twintig jaar tijd kon een Democratische kandidaat in het traditioneel Republikeinse bastion Texas zo dicht bij een zetel in de Senaat komen.

De Democratische rijzende ster is de nieuwe hoop van progressieve kiezers in Texas. Hij kon grote massa’s mobiliseren op zijn rally’s. O’Rourke wordt al vergeleken met Robert Kennedy, vanwege zijn charisma, looks, taalbeheersing en intense politiek passie.