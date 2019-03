Facebook en Instagram al urenlang plat: ‘We werken aan oplossing’

Sociale netwerken Facebook en Instagram liggen woensdagavond wereldwijd plat, al zijn er vooral in West-Europa en de Verenigde Staten meldingen van problemen. Veel gebruikers kunnen - intussen al urenlang - niets meer posten op hun sociale netwerk.

Duizenden Facebook-gebruikers die woensdagavond geen gebruik konden maken van het sociale netwerk, kregen een boodschap te zien waaruit blijkt dat het probleem deel uitmaakt van een ‘gepland onderhoud’, ook al maakt het bedrijf zelf daar geen melding van. ‘Facebook zal snel terug zijn’, stond er verder te lezen.

Foto: downdetector

Andere gebruikers konden wel op Facebook, maar merkten dat sommige functies - zoals het uploaden van foto’s, ingeven van statusberichten of pagina’s beheren - niet werkten.

Ook Instagram, dat eigendom is van het bedrijf Facebook, ligt momenteel wereldwijd plat. Eerder op woensdag werd ook Gmail geplaagd door technische problemen.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) 13 maart 2019

‘We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen momenteel problemen hebben om toegang te krijgen tot de apps uit onze Facebook-familie’, postte Facebook in een reactie op Twitter. ‘We werken aan een zo snel mogelijke oplossing.’

Het bedrijf ontkende later ook dat het om een zogenaamde DDoS-aanval zou gaan. Dat is een aanval waarbij geprobeerd wordt om een computer of netwerk plat te leggen, bijvoorbeeld door het doelbewust over te belasten.