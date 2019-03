Gezien Ronaldo? Messi stuurt Barcelona met twee goals en twee assists naar kwartfinales Champions League

F.C Barcelona heeft Olympique Lyon zonder verpinken wandelen gestuurd in de Champions League. De Catalanen wonnen met 5-1 na doelpunten van Messi (2x), Coutinho, Piqué en Dembélé. Lyon startte erg zwak aan de wedstrijd, maar kon na de rust het niveau, tevergeefs, opkrikken. Lionel Messi kroonde zich man van de match met twee doelpunten en twee assists.

De heenwedstrijd in Frankrijk bleef steken op een scoreloos gelijkspel. Dat betekende dat alles zou beslist worden tussen de lijnen van Camp Nou in Barcelona. Geen verrassingen in de opstelling van Lyon, wel in die van Barcelona. Umtitti speelde de heenwedstrijd in Lyon, maar zag zich gepasseerd door Clément Lenglet centraal achterin. Ook Vidal en Dembélé startten niet, al was Dembélé al onzeker omdat hij last had van de hamstring.

Foto: AP

Vurig Barcelona

Barcelona maakte gretig gebruik van dat thuisvoordeel en begon het vurigst aan de wedstrijd. Na vijf minuten probeerde Messi al met een plaatsbal, maar Lopes redde. Barça bleef druk zetten en net toen de storm een beetje was gaan liggen, ging Jason Denayer te stevig door op Suarez in de zestien. De scheidsrechter was onverbiddelijk. De bal moest naar de stip en Lionel Messi zette de 1-0 op het scorebord. Zou het zo’n avond worden in Camp Nou?

Het zal zo’n avond worden. De furie van Barcelona ging maar niet liggen. Suarez probeerde even later zonder succes en ook Rakitic kon zijn schot niet kaderen. Het was echter uitstel van executie want even later was daar Coutinho die de 2-0, op aangeven van Suarez, voorbij Lopes tikte. De keeper van Lyon hield zijn ploeg nog enigszins staande tegen Barcelona, maar moest het veld verlaten door een harde botsing met Coutinho eerder in de wedstrijd. Gorgilin nam zijn plek in en ook hij had zijn handen vol met het aanvalsgeweld van Barcelona. De poging tot 3-0 van Suarez ging nog naast, maar amper twee minuten later moest de Franse keeper toch zijn beste duikkwaliteiten bovenhalen om een schot van Messi tegen te houden.

Foto: AFP

Messi, wie anders?

Barcelona kwam minder scherp uit de kleedkamer en liet de bal meer aan Lyon. Tousart bedankte vriendelijk en knalde zowaar de aansluitingstreffer voorbij Ter Stegen. Even leek de VAR roet in het Franse feestje te gooien, maar er was geen buitenspel te bespeuren en het doelpunt telde gewoon. Het doelpunt zorgde voor nieuw vuur in Lyon en Barcelona moest op haar tellen passen. Beide coaches posteerden met Arturo Vidal en Dembélé voor Barcelona en Traoré voor Lyon meer werkkracht in hun ploegen, maar het waren de vaste spelers van Barça die Lyon de doodsteek bezorgden.

Lionel Messi dribbelde op zijn eigen gekende wijze voorbij twee verdedigers van Lyon en plaatste de bal in de linker onderhoek. Euforie alom bij de Catalaanse aanhang die gewoon verder mocht juichen want 1 minuut later tikte Piqué, op aangeven van Messi, de 4-1 binnen. Lyon tegen het canvas, maar Barcelona wist van geen ophouden. Opnieuw Messi met de assist, deze keer aan invaller Dembélé. Hij twijfelde niet en zette de 5-1 op het scorebord. Een dag na de hattrick van Ronaldo, kroont nu ook Messi zich, met twee doelpunten en twee assists, tot man van de match. Laat die GOAT-discussie maar opnieuw losbarsten.