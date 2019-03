Antwerp Giants verliezen na nagelbijter in Murcia, maar plaatsen zich voor historische kwartfinales Champions League

Antwerp kende een moeilijk eerste kwart (26-19), maar herstelde zich nadien (16-18). In het derde kwart nam de thuisploeg opnieuw de overhand (19-16). Het leek erom te gaan spannen, maar na een sterk slotkwart (17-24) stelde Anterp zijn kwalificatie veilig. Tyler Kalinoski blonk uit met zestien punten, en ook Ismael Bako (15 ptn) en Paris Lee (14 ptn) waren goed bij schot.

De Belgen treffen in de kwartfinales Nizhny Novgorod. De Russen schakelden in de achtste finales het Italiaanse Umana Reyer Venezia uit.

