‘De factcheckers trekken ten strijde tegen fake news!’ Zo werd het nieuwe programma aangekondigd van Thomas Vanderveken, Britt Van Marsenille en Jan Van Looveren, het olijke trio dat voorheen Voor hetzelfde geld maakte. We waren benieuwd: zouden deze lieve mensen de perfide lui ontmaskeren die valse nieuwsberichten de wereld insturen om verkiezingen te beïnvloeden en populisten aan de macht te helpen? Want dat is wat fake news is: moedwillige leugens verpakken als nieuws, om een impact te hebben op de publieke opinie en de politieke besluitvorming.

Dat hebben onze factcheckers duidelijk verkeerd begrepen. Er werden gisteren drie absoluut banale, onschadelijke berichten gecheckt: eentje van een jaar oud, waarin stond dat het kinderspel is om een keyless auto te stelen, en twee van vijf (5!) jaar oud: eentje met als kop ‘Waarom plassen in het zwembad niet alleen vies is, maar ook gevaarlijk’, en eentje met als kop ‘Suikers in tequila helpen met afvallen’. Twee artikels uit 2014, toen het begrip fake news nog moest worden uitgevonden.

Geheel toevallig

Van de drie klopte volgens onze factcheckers alleen het eerste, ongetwijfeld geheel toevallig een bericht dat op de nieuwssite van de VRT stond, begeleid door een video waaruit al meteen bleek dat het bericht klopte. Het omstandige onderzoek ­(inclusief een discutabele transactie met een louche Hollander) ­leverde vermakelijke tv op, maar uiteindelijk deden Jan en Britt gewoon over wat we al op die video hadden gezien. Quod erat demonstrandum, zou Bart De Wever sarcastisch zeggen.

Zestien mensen in een zwembad laten plassen om er dan Thomas en Britt in te laten zwemmen, dat vonden we al wat smakelozer, maar vooral: het bericht van Knack.be werd triomfantelijk als fake news bestempeld, terwijl het dat helemaal niet was. Je kunt discussiëren over de woordkeuze ‘gevaarlijk’ – ‘ongezond’ ware beter geweest – maar de wetenschappelijke studie waarnaar het gedegen stuk verwees, stelde wel degelijk dat de stoffen die ontstaan uit de combinatie chloor en urinezuur tot ernstige gezondheidsklachten kunnen leiden.

Ge zijt zelf fake news

Bij het tequila-bericht hadden onze checkers een punt – ook de titel op de website van De Standaard was kort door de bocht, al was met het artikel zelf (met Time als bronvermelding!) zelf niets mis. Het verwijt dat de redactie daar is ‘gezwicht voor de clicks’ is dan op zijn plaats. Maar zie: de eerste test in de factcheck bestond erin dat de drie een fles tequila soldaat maakten, om dan ladderzat de suikerspiegel in hun bloed te meten. Sloeg nergens op, maar was vast goed voor de kijkcijfers. Precies dezelfde fout die de ieuwssites maakten die het tequila-stuk brachten, dus. In het Nederlands van Van Looveren: da ge verdomme zelf fake news zijt!

Factcheckers, woensdag om 20.40 uur op Eén.