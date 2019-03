Fox News onder vuur

Tucker Carlson, één van de sterkhouders van Fox News, komt onder vuur vanwege vrouw­onvriendelijke en homofobe uitspraken. Het is lang niet de eerste controverse die de conservatieve nieuwszender treft.

De progressieve mediawaakhond ­Media Matters diepte de jongste dagen tien jaar oude radio-opnames op waarin Tucker Carlson zich erg laatdunkend ­uitlaat over vrouwen en homo’s. Enkele ­adverteerders zouden daarop hun spotjes voor de show van Carlson hebben ingetrokken.

Adverteerders zijn ook ongelukkig met Carlsons collega Jeanine Pirro, nadat ze het Democratisch congreslid ­Ilhan Omar had aangevallen omdat die, als moslim, een hoofddoek draagt.

In het geval van Carlson gaat het dit keer om oude uitspraken, maar in december nog zei hij tijdens zijn show op Fox News dat de komst van immigranten Amerika ‘armer en vuiler’ maakt. Fox News blijft achter zijn schermgezichten staan.

Polariseren en provoceren maakt dan ook al jaren deel uit van het succesrecept waarmee Fox News alle andere nieuwszenders in de VS overvleugelde. Voorlopig heeft het weinig reden om dat recept te veranderen. Toch lijkt de kritiek de jongste maanden toe te nemen. Een reportage in het magazine The New Yorker analyseerde vorige week hoe Fox News is uitgegroeid tot, in de woorden van conservatief commentator Bill Kristol, ‘pure propaganda’.

Boos

Fox News maakt deel uit van 21st Century Fox, het media-imperium van ­Rupert Murdoch. Nu die zijn filmstudio’s en entertainmentzenders verkoopt aan Disney, vormt Fox News het lucratieve hart van zijn organisatie.

De nauwe banden en de win-winrelatie tussen het Murdoch-imperium en ­Donald Trump dateren niet van gisteren: de Murdoch-krant New York Post hielp Trump van in de jaren 70 aan zijn imago van succesvol playboy-zakenman, met verhalen die de krantenverkoop veel goed deden. In 1996 richtte Murdoch Fox News op, met Roger Ailes als ceo. Het was Ailes die maakte dat Trump vanaf 2011 een vaste gast was op de ochtendshow Fox & friends.

Ailes wist dat je kijkers blijven terugkomen als je ze maar boos genoeg houdt. Maar hij had toch nog enig respect voor journalistieke principes, vertellen kenners aan The New Yorker. Pas nadat Ailes in 2016 was moeten aftreden wegens verregaand grensoverschrijdend gedrag, is het hek helemaal van de dam.

De relatie tussen Trump en Fox News wordt steeds hechter. De president kijkt, naar verluidt, elke ochtend naar Fox & friends en tweet dan meteen over de onderwerpen die het programma heeft aangekaart. Op het hoogtepunt van de verkiezingscampagne voor de Midterms, vorige herfst, verscheen het Fox-gezicht Sean Hannity naast Trump op het podium tijdens een campagne-evenement. Hij kreeg van zijn bazen amper een tik op de vingers. In die periode haalde Fox recordkijkcijfers door uur na uur de zogenaamde ‘karavaan’ van Latijns-Amerikaanse migranten te volgen.

Tussen Fox News en het Witte Huis staat een draaideur: Fox-gezichten krijgen postjes van Trump, terwijl Trumps voormalige communicatiechef Hope Hicks een topjob krijgt bij Fox Corpo­ration. Een van de meest controversiële overstappen was die van voormalig Fox copresident Bill Shine: die werd vorige zomer de nieuwe communicatiechef van het Witte Huis. Daar onderscheidde hij zich onder meer met het afdreigen van kritische journalisten: zo trachtte hij CNN-reporter Jim Acosta de toegang tot het Witte Huis te ontzeggen.