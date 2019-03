Tommy Wieringa haalt longlist Man Booker International Prize

Tommy Wieringa is een van de dertien genomineerden voor de Man Booker International Prize met de Engelse vertaling van ‘De dood van Murat Idrissi’.

De Nederlandse schrijver Tommy Wieringa scoorde onlangs nog dubbel met de jury- en publieksprijs van de Bookspot Literatuurprijs. Nu maakt hij alweer kans op een belangrijke onderscheiding: The death of Murat Idrissi is een van de dertien genomineerden op de longlist van de Man Booker International Prize. Dat is een prestigieuze bekroning voor interna­tionale literatuur die in het Engels is vertaald. Die eer viel in 2017 ook Stefan Hertmans te beurt, die met War and turpentine werd genomineerd, de vertaling van zijn bestseller Oorlog en terpentijn.

Twee verhalen in één

De dood van Murat Idrissi steekt van wal als een road novel, maar verandert al snel in een nachtmerrie. De Murat uit de titel is een jongen die in Marokko springlevend in de koffer van een huurauto kruipt en een gruwelijke dood sterft tijdens de overtocht met de veerboot van Tanger naar Algeciras. Zijn dood stelt Ilham en Thouraya, twee Nederlands-Marokkaanse meisjes die met de auto terug naar Nederland moeten na hun vakantie, voor een huizenhoog probleem. Ze zijn berooid, hebben geen geld voor benzine en weten niet wat ze met het lijk aanmoeten. Murat eindigt als een anonieme dode in een verdroogd Spaans veld.

Het is een mooie roman die er ondanks zijn beknoptheid in slaagt twee grote verhalen te verenigen: dat van degenen die de oversteek naar Europa maken in de hoop op een beter leven, en dat van de kinderen van mensen die deze tocht al eerder hebben gemaakt.

Op de longlist staan zeven Europese, twee Chinese, twee Zuid-Amerikaanse en twee uit het Arabisch vertaalde boeken. De bekendste namen zijn de Colom­biaan Juan Gabriel Vásquez (genomineerd met The shape of the ruins), de Franse Annie Ernaux (The years), en de Poolse Olga Tokarczuk, winnaar van vorig jaar (Drive your plow over the bones of the dead).

Wieringa lijkt zeker niet kansloos. De thematiek van zijn boek zit pal in de tijdgeest. Hij is al enige jaren aan een internationale opmars bezig en zijn werk wordt wereldwijd vertaald. Als hij de prijs wint, krijgt hij behalve veel internationale aandacht ook 50.000 Britse pond (zowat 58.000 euro), die hij moet delen met zijn vertaler Sam Garrett. De shortlist wordt op 9 april bekendgemaakt. De winnaar kennen we op 21 mei.