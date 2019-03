Gehavend Filou Oostende naar kwartfinale Europe Cup na winst tegen Groningen

Zonder Maric (elleboog) en Djurisic (overlijden van moeder) heeft een strijdlustig Filou Oostende zich na een 88-80-overwinning tegen Donar Groningen voor de kwartfinales van de FIBA Europe Cup gekwalificeerd. Vijf West-Vlamingen eindigden in de dubbele cijfers.

In elk geval miste Oostende zijn start niet. De tien eerste acties leverden een productie aan 100 % op: 4 op 4 tweepunters, 3 op 3 bommen en 3 op 3 vrijworpen. Lasisi (8), Fieler (5), Desiron (4) en Kesteloot (2) tekenden een 20-13-tussenstand op. Djordjevic (3) en Fieler (1) hadden de assists geleverd. De jonge Buysschaert kreeg al vroeg in de vijfde minuut kansen omdat Desiron toen twee fouten telde. Williams rondde het openingskwart bij een 28-21-voorsprong.

Donar-coach Braal vroeg een time-out toen Oostende naar 35-23 was gerend. Mwema dunkte daarop 37-23-cijfers op het bord. Na een Nederlandse 0-10 (in amper 2’31”) die de voorsprong van 39-26 naar 39-36 deed smelten, riep ook coach Gjergja zijn spelers bij zich. In de negentiende minuut hoorde Desiron zijn derde fout.

Na de rust (43-41) bombardeerde Pasalic Groningen bij 43-44 voor het eerst voorop. Gipson beukte naar 45-51 door. Na een bom van Fieler en eindelijk een dunk van Kesteloot bracht Buysschaert met een “and one” Oostende weer voorop: 57-56. Djordjevic en Fieler scoorden enkele belangrijke punten. In de voorlaatste minuut keek Pasalic na protest bij een korf van Williams (66-60) tegen zijn vijfde fout aan. Pasalic was toen met 14 punten topschutter van het duel. Met vier vrijworpen verhoogden de bezoekers aan het halfuur (66-64) de spanning.

Koenis tekende een nieuw evenwicht aan: 66-66, de score van de heenmatch. Kesteloot vond zijn driepuntswapen en werd iets later bij een poging tot dunk foutief door Hammink gestopt. Moeizaam benutte hij beide vrijworpen: 73-68. Kesteloot (met nog een bom) en Lasisi verbreedden het verschil tot acht eenheden: 80-72. Die voorsprong lieten Djordjevic en co zich niet meer ontfutselen. Oostende won met 88-80. In rebounds (29-29) en assists (17-17) hadden de kampioenen der Lage Landen mekaar wel in evenwicht gehouden.

FILOU OOSTENDE: (31 op 56 waarvan 9 op 19 driepunters, 17 op 23 vrijworpen, 20 fouten) LASISI 13-2, DESIRON 6-0, DJORDJEVIC 0-11, KESTELOOT 3-12, FIELER 5-5, Williams 7-8, Lambrecht 2-0, Schwartz 2-2, Mwema 5-2, Buysschaert 0-3.

DONAR GRONINGEN: (29 op 60 waarvan 9 op 26 driepunters, 13 op 15 vrijworpen, 24 fouten) GIPSON 7-5, DOURISSEAU 3-0, KOENIS 4-6, MAST 6-0, JETER 9-8, Sitton 2-0, Cunningham 6-4, Hammink 0-6, Pasalic 4-10, Slagter 0-0.

KWARTS: 28-21, 15-20, 23-23, 22-16.

Kwartfinale tegen Jean Salumu of Khalid Boukichou

In de kwartfinale kan Filou Oostende het Varese van ex-speler Jean Salumu treffen. Varese won de heenmatch van de achtste finale met 77-80 van Pristina, de ploeg van een andere ex-speler, Khalid Boukichou.