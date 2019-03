Revolutie in de tenniswereld: ‘shot clock’ doet intrede op ATP-toernooien

Tennisassociatie ATP heeft woensdag de kalender vrijgegeven voor het seizoen van 2020. De organisatie kondigde eveneens aan dat voor elke ATP-wedstrijd in 2020 gebruik gemaakt zal worden van de ‘shot clock’. Met de ‘shot clock’ krijgen spelers slechts 25 seconden tijd tussen twee punten.

De ‘shot clock’ werd in 2017 op de Next Gen finals in Milaan voor het eerst getest en is nadien nog gebruikt in 2018 op de US Open en de Australian Open.

Het seizoen van 2020 start op 3 januari met de ATP Cup, een nieuwe competitie voor nationale teams. Het toernooi duurt tien dagen en zal plaatsvinden in Sydney en Brisbane in Australië. Het ATP 250 toernooi van Adelaide keert voor het eerst sinds 2008 terug en zal ook plaatsvinden in januari. De ATP wil nog voorzien in een Europees toernooi op gras de week voor Wimbledon, dit zal het toernooi van Antalya vervangen.

Het enige Belgische toernooi, de European Open van Antwerpen, zal op de planning staan van 19 tot 25 oktober. De Masters, die tevens hun 15e verjaardag vieren, vinden plaats op het einde van het seizoen in Londen van 15 tot 22 november.