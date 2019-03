Bourgeois hoopt dat de Brexit kan worden herroepen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is opgelucht dat een no-deal-Brexit door het Britse Lagerhuis verworpen werd. Hij roept meteen de Britten op om de hele Brexit te herroepen. Een alternatief is de termijn van art. 50 te verlengen.

Bourgeois benadrukt dat indien de Britten de termijn van artikel 50 wensen te verlengen, ‘ze hierbij wel met een ernstig voorstel dienen te komen’. Uitstel en verder niets veranderen, is geen optie.

Bourgeois herhaalt zijn oproep van gisteravond na de vorige Brexit-stemming in het Brits parlement en pleit voor een douane unie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Dat biedt de Britten veel voordelen, zegt Bourgeois: geen vrij verkeer van personen, geen jurisdictie van het Europees Hof van Justitie, geen vaste bijdrage aan het Uniebudget. Bovendien biedt een douane-unie de facto een oplossing voor de Ierse grenskwestie, aldus nog Bourgeois.

Wat de Britten niet zint in een douane-unie is dat ze dan voor handelsverdragen afhankelijk blijven van de EU. Maar, zo zegt Bourgeois: ‘Ik weet uit ervaring dat een groot blok zoals de EU de beste troeven heeft om sterke handelsakkoorden te sluiten. Bovendien is 55 procent van de export van het VK gerelateerd aan het Europese handelsblok.’

Unizo laat intussen weten dat volgens de ondernemersorganisatie uitstel de enig verdedigbare optie is. Unizo vraagt dan ook nadrukkelijk dat de Europese regering zou ingaan op een verzoek van het Verenigd Koninkrijk in die zin. 'Een ordentelijke deal, die de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in goede banen leidt is en blijft de meest voordelige uitkomst voor ondernemers aan beide zijden van het kanaal.'