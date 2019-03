Boeing steunt Amerikaanse beslissing om alle 737 MAX 8-vliegtuigen aan grond te houden

De Amerikaanse president Trump heeft beslist om ook in Amerika de Boeing 737 MAX 8 en MAX 9 aan de grond te houden. De vliegtuigbouwer zelf zegt die schorsing 'aan te bevelen', hoewel het 'het volle vertrouwen heeft in de veiligheid van het vliegtuig'.

'De veiligheid van het Amerikaanse volk is van het grootste belang voor ons', zei Trump in het Witte Huis. Hij hoopt wel dat er 'erg snel' antwoorden komen op de vragen die zijn gerezen na twee gelijkaardige crashes met hetzelfde type vliegtuig. 'Tot dan blijven de vliegtuigen aan de grond', zei hij.

'Alle vliegtuigen van dat type die nu in de lucht zijn, vliegen naar hun bestemming en mogen daar dan niet meer weg', aldus Trump.

De Boeing 737 Max werd eerder al verboden in het luchtruim van Europa, grote delen van Azië en Australië. Ook Canada liet vandaag weten dat dit type er niet meer mag vliegen.

Aanleiding is de fatale crash van een 737 Max 8 in Ethiopië. Over de oorzaak is het nog gissen, want de zwarte dozen worden nog onderzocht. Maar wat Boeing vooral pijn doet zijn de gelijkenissen met het ongeval van Lion Air 610. Die dodelijke crash met een andere 737 Max, minder dan een halfjaar geleden in Indonesië, zou te wijten zijn geweest aan een automatisch besturingssysteem dat overtrek van het vliegtuig moet vermijden.

Boeing heeft ongeveer gelijktijdig met de aankondiging door Trump een mededeling verspreid waarin het bedrijf zegt het volste vertrouwen in zijn toestel te hebben. Maar na het raadplegen van de Amerikaanse Luchtvaartadministratie, de US Transportation Safety Board en 'de klanten overal ter wereld', heeft Boeing beslist om de Federal Aviation Administration aan te bevelen het vliegtuig voorlopig overal te verbieden.

Boeing doet dit naar eigen zeggen omdat veiligheid allerbelangrijkst is en om zijn klanten (maatschappijen en passagiers) ervan te overtuigen dat Boeing-toestellen veilig zijn. Boeing noemt het een proactieve stap 'out of an abundance of caution'.

Boeing is een Amerikaans bedrijf. Volgens The New York Times heeft de ceo van Boeing dinsdag al een telefoontje met de Amerikaanse president Donald Trump gepleegd. Hij zou aan Trump gevraagd hebben om de veiligheid van de MAX 8 te bevestigen. Dat lijkt niet gewerkt te hebben.

Dinsdag tweette Trump nog dat Boeing, net als zo vele bedrijven, hun producten veel te complex maakt. Piloten moeten vooral computerdeskundigen zijn tegenwoordig, stelde Trump.

De aankondiging van Trump vandaag dat Boeing 737 MAX 8 en MAX 9 niet meer mogen vliegen, deed het aandeel van de vliegtuigbouwer geen goed.