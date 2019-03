Bernardo Silva zet zijn krabbel onder nieuw (en lang) contract bij Manchester City: “Dit is een eer”

Bernardo Silva (24) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij kampioen Manchester City. De Portugese middenvelder ligt nu vast tot de zomer van 2025.

Silva is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Citizens, die hem voor 50 miljoen euro weghaalden bij Monaco. De ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany is een vaste waarde in het elftal van Pep Guardiola. Dit seizoen is hij in 40 wedstrijden goed voor negen doelpunten en tien assists.

Dinsdagavond maakte hij nog een goal en deelde twee assists uit tegen Schalke 04, dat een 7-0 pandoering kreeg in de Champions League.

“Het is eer dat ik mijn contract bij Manchester City mag verlengen”, zegt Silva woensdag op de teamwebsite. “Hier is voor een speler alles aanwezig om je ambities waar te maken. Ik zou nergens anders willen zijn.”