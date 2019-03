Italiaanse rechters vinden vrouw ‘niet aantrekkelijk genoeg’ om verkracht te worden

Twee verdachten zijn in het Italiaanse Ancona vrijgesproken van verkrachting nadat een hof van beroep oordeelde dat het slachtoffer ‘te mannelijk en niet aantrekkelijk’ zou zijn. De drie vrouwelijke rechters oordeelden daarom dat de vrouw ‘waarschijnlijk zelf begonnen was’.

Het toen 22-jarige slachtoffer trok in maart 2015 naar het ziekenhuis, waar ze aangaf dat ze seksueel misbruikt was door een leeftijdsgenoot, terwijl een tweede man op de uitkijk stond. Ze zouden de vrouw gedrogeerd hebben door in een bar iets in haar drankje te doen.

Uit onderzoek bleek dat er inderdaad hoge hoeveelheden benzodiazepine in haar bloed zaten, een geneesmiddel dat in combinatie met alcohol spierverslapping en geheugenverlies kan veroorzaken, en daarom vaker wordt misbruikt als verkrachtingsdrug. Daarnaast leed de vrouw aan hevige interne bloedingen.

De verdachten werden voor die verkrachting in 2016 veroordeeld, maar gingen in beroep. Ze beweerden dat de vrouw ingestemd had met de seks. Het hof van beroep in de stad Ancona gaf hen in 2017 gelijk. ‘De hoofdverdachte vond de vrouw niet eens leuk’, schreven de rechters in het vonnis. ‘Haar telefoonnummer stond in zijn telefoon als ‘Viking’, wat suggereert dat haar persoonlijkheid nogal mannelijk was.’ En, voegden ze daaraan toe, ‘de foto in het dossier lijkt dat te bevestigen.’

Protest voor rechtbank

Het vonnis is dus al twee jaar oud, maar de precieze inhoud ervan raakte pas bekend, omdat het Hof van Cassatie het arrest nu helemaal heeft geannuleerd en een nieuwe rechtszaak heeft bevolen. Enkele honderden demonstranten protesteerden dinsdag voor het hof van beroep in Ancona.

En het stof over die ene rechterlijke uitspraak is nog niet gaan liggen, of er is alweer een nieuw controversieel vonnis dat beroering veroorzaakt in Italië. Hoewel het openbaar ministerie dertig jaar cel had gevraagd tegen een man die zijn vrouw in april 2018 met messteken om het leven had gebracht, veroordeelde een rechter de man tot slechts zestien jaar. De rechter zag ‘verzachtende omstandigheden’ in het feit dat de vrouw haar man had beloofd haar minnaar te verlaten, maar geen woord had gehouden, wat de moordende woede van de echtgenoot zou verklaard hebben.

Nauwe jeans

Seksueel geweld, zoals in het geval van het verkrachtingsslachtoffer dat er ‘te mannelijk’ zou hebben uitgezien om verkracht te worden, en geweld tegen vrouwen in het algemeen, leidt in Italië wel vaker tot een discutabele uitkomst in de rechtbank.

Echt berucht is het arrest van het Hof van Cassatie uit 1999, toen de hoogste rechtbank in Italië een veertigjarige rijinstructeur niet schuldig bevond aan de verkrachting van een achttienjarige, omdat het meisje een nauwe jeans droeg. Volgens de rechters moest het meisje wel met seks hebben ingestemd, omdat de man anders nooit eigenhandig tegen haar wil haar jeansbroek zou hebben opengekregen. Die uitspraak leidde tot zoveel ophef in Italië, dat sommige vrouwelijke parlementsleden uit protest in jeans gingen werken.